湖人8人缺陣！詹皇還要休1周　禁區新援低迷卻未被釋出原因曝

▲湖人雙星詹姆斯、唐西奇皆掛傷號。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人一度靠著8連勝衝上西區第2，近來卻遭傷病魔咒襲擊，天王詹姆斯（LeBron James）遭逢腹股溝傷勢，至少還要休養1周，唐西奇（Luka Doncic）今（15）日也因左小腿傷勢與右腳踝扭傷缺陣，全隊出現多達8名傷兵，近期的客場之旅一勝難求。

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▲詹姆斯拉傷腹股溝，還需要再休養1周。（圖／路透）

湖人挾帶8連勝的絕佳氣勢展開客場之旅，首戰就出師不利敗給衛冕軍塞爾提克，還傷了40歲天王詹姆斯。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，詹皇預計還要休養1周，「金童」唐西奇也持續受到左小腿傷勢困擾，加上右腳踝扭傷，他今日高掛起免戰牌。

這是唐西奇轉戰洛城以來第2次缺陣，湖人今日作客金塊前處於3連敗，分區排名跌到第5。包括詹姆斯與唐西奇在內，全隊出現多達8名傷兵，陷入人手短缺的窘境。

▲唐西奇受到小腿與腳踝傷勢困擾。（圖／達志影像／美聯社）

湖人傷兵：

詹姆斯（腹股溝拉傷）

唐西奇（左小腿傷勢與右腳踝扭傷）

芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith，左腳踝）

文森（Gabe Vincent，左膝）

八村壘（左髕骨肌腱病變）

海耶斯（Jaxson Hayes，右膝傷勢）

傑米森（Trey Jemison III，生病）

克萊柏（Maxi Kleber，右腳手術）

▲湖人禁區新援倫恩表現低迷。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，湖人2月中緊急簽下的烏克蘭資深中鋒倫恩（Alex Len）表現低迷，發揮空間也相當有限，他在今日先發對戰金塊前僅打了6場，只繳出場均1分、2.3籃板，不過洛城並未釋出他。

《The Athletic》記者布哈（ Jovan Buha ）分析主要有3個原因：首先，湖人不希望太快承認這次補強是錯誤的決定；其次，目前市場上沒有更好的補強選項，因此球隊選擇觀望；最後，湖人有可能在賽季結束後才裁掉他，確保陣容的靈活性。