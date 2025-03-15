柯敬賢曝與佐佐木有趣互動 親見偶像大谷翔平：看到怪物！

▲柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

18歲台灣新星柯敬賢效力美國職棒道奇隊，近日在春訓期間，難得有機會近距離與偶像大谷翔平同場訓練，甚至站在打擊準備區觀察這位棒球界的超級巨星。他形容這次經歷，「我看到一個怪物！」

柯敬賢自高中一年級起便以道奇隊為夢想，並將大谷翔平視為偶像。如今，他穿上道奇藍白戰袍，與大谷翔平、山本由伸等球星在同一基地春訓。雖然兩人在不同場地練習，但因大谷翔平加強打擊訓練，柯敬賢難得獲得與大聯盟巨星同場的機會。

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據中央社報導，大谷翔平原定完成個人打擊練習後離場，但他希望多累積打席，便留下來與小聯盟球員一起實戰打擊（Live BP），打擊順序正好排在柯敬賢前面。

柯敬賢站在準備區近距離觀察偶像揮棒，回憶起當時的震撼，直呼：「我看到一個怪物。」

更讓柯敬賢印象深刻的是，他曾目睹大谷在T座練習中，對靜止棒球揮出99、100英哩（約160公里）的擊球初速，「那個初速度真的太恐怖了！」

中央社進一步報導，當天實戰打擊時，柯敬賢站在外野防守，親自接下大谷翔平擊出的球，這是一顆彈跳落地安打，但速度之快讓他驚訝不已，「我真的嚇到，應該是我人生中第一次接到那麼快的球。」

此外，他在板凳區與大谷翔平短暫交談，兩人用英文打招呼，「大谷很靦腆，我也很靦腆，畢竟他是我的偶像。」

不僅是大谷翔平，柯敬賢還與另一位日籍強投佐佐木朗希有有趣互動。當道奇隊舉行「吃雞翅大賽」時，佐佐木朗希突然小聲問他，「你從哪裡來？」柯敬賢回答「台灣」，接著佐佐木又問，「你幾歲？」當得知柯敬賢只有18歲時，佐佐木露出驚訝表情。

去年柯敬賢加盟道奇時，山本由伸特地錄製祝福影片，如今兩人在春訓終於碰面，山本主動與他聊天，甚至對他的刺青產生興趣。柯敬賢解釋，自己的刺青代表基督信仰，並刻有已故父親的阿美族語名字。

▲當道奇隊舉行「吃雞翅大賽」時，佐佐木朗希突然小聲問他，「你從哪裡來？」柯敬賢回答「台灣」，接著佐佐木又問，「你幾歲？」。（圖／截自IG）