柯瑞歷史之夜！格林繳本季代表作　「有巴特勒」勇士11連勝

4,000 3-POINTERS AND COUNTING...



STEPH CURRY, IN A CLASS OF HIS OWN ???? pic.twitter.com/kS6sqJRjzW — NBA (@NBA) March 14, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）今（14）日迎來歷史之夜，成為NBA史上首位命中4000顆三分的球員，儘管他因腰部不適整場僅拿11分，不過他的4冠搭檔格林（Draymond Green）猛轟23分，缺席31場後回歸的前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）也高效挹注18分，勇士終場以130比104狂勝國王，收下6連勝。

▲勇士天王柯瑞4000顆三分歷史之夜。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場比賽最大的焦點，無疑是柯瑞達成生涯4000顆三分里程碑，咖哩大神賽前距離4000大關僅差2球。首節剩下5分35秒，柯瑞在左側命中首顆三分，並在第3節還剩8分19秒，接獲後場小將穆迪（Moses Moody）的傳球，在右側再進一球，正式締造這項歷史紀錄，大通中心的球迷全體起立歡呼，場邊螢幕也播放了致敬影片。

A standing ovation after a special night for Steph ???????? https://t.co/sZ0249wW4B pic.twitter.com/CYWlamxRq4 — NBA (@NBA) March 14, 2025

柯瑞此戰因腰部不適，主要扮演「吸怪」角色，整場僅出手9次，拿下11分、5助攻和2籃板，另有抄截、火鍋各1，三分則是6投2中，這是他自巴特勒（Jimmy Butler）入隊以來，個人單場最低得分，不過隊友相當爭氣，有效串連起進攻，格林更是飆出本季新高的23分、4籃板、4助攻，三分7投4中。

Warriors quick ball movement leads to the Kuminga THROWDOWN ????



SAC/GSW on TNT pic.twitter.com/cckYO95Tbn — NBA (@NBA) March 14, 2025

格林開賽就連飆2顆三分彈，僅出戰29分鐘就幫助勇士取得大幅領先。令勇士欣喜的還有因腳踝傷勢缺陣多達31場的前場大物庫明加終於回歸，他復出首戰10投7中砍下18分，手感相當不錯。巴特勒今日雖僅6分進帳，依舊貢獻7助攻、5籃板。

▲勇士格林大爆發。（圖／達志影像／美聯社）

勇士終場以130比104狂勝，本季巴特勒上場時，球隊戰績來到13勝1敗，這也是灣區軍團連續第11場在「士官長」上場的比賽中贏球，持續以38勝28敗占據西區第6。

這場比賽也讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）再創隊史紀錄，他的執教生涯勝場數來到557勝，追平已故名人堂教練阿特爾斯（Al Attles），並列勇士隊史第1。

▲勇士庫明加回歸。（圖／達志影像／美聯社）