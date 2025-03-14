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盤點各隊春訓新秀對抗賽新星！大聯盟官網點名柯敬賢

▲▼柯敬賢加盟道奇記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲春訓新秀對抗賽掀星光熠熠，柯敬賢獲得大聯盟官網關注。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）連續兩年在春訓期間舉辦「Spring Breakout新秀對抗賽」，今年賽事於3月13日（美國時間）正式開打，為期四天，共進行16場比賽。台灣一共有4名選手入選，其中道奇體系的柯敬賢獲得MLB官網《Pipeline》專文關注。

本屆賽事匯集了超過三分之二的百大新秀，以及去年選秀前35順位中的32人，可謂星光熠熠。這些比賽將分別在仙人掌聯盟（Cactus League）與葡萄柚聯盟（Grapefruit League）的球場舉行，為球迷提供近距離觀賞未來之星的機會。

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台灣球員方面，除了道奇隊柯敬賢外，還有老虎隊農場第8名的李灝宇、已進入40人名單的海盜隊第17名新秀鄭宗哲，以及運動家農場排名第30的莊陳仲敖。其中柯敬賢是首度入選這項賽事。

新秀對抗賽不僅展示頂尖新秀，也為一些較少受矚目的小聯盟潛力股提供嶄露頭角的舞台。《MLB Pipeline》撰文分享值得注意的新秀，也特別點名柯敬賢。

文中指出，來自台灣的柯敬賢，儘管僅在職業棒球生涯出賽9場比賽，卻已受到球隊內部的高度期待。道奇隊太平洋區球探總監 道奇隊太平洋區球探總監狄波（Jon Deeble）更是將他與前 MVP 貝林傑（Cody Bellinger） 相提並論，認為他具備擊出高打擊率與長打的所有條件，未來潛力無限。

現年19歲的柯敬賢在202 年以65萬美元簽約金 加盟道奇隊，目前在隊內僅排名農場第16位，但他的揮棒機制、選球能力與攻擊爆發力，讓許多球探認為他的發展空間極大。根據狄波的評價，柯敬賢擁有成熟的打擊策略，能夠同時維持高打擊率與長打能力，並在未來可能成為道奇隊農場系統中的關鍵球員。

▲美國職棒匹茲堡海盜隊鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國職棒匹茲堡海盜隊鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB春訓台灣球員新秀棒球

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