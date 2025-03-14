台灣女網好手曹家宜驗出禁藥物質　3月1日起暫時停賽

▲台灣女網小將曹家宜被驗出違禁藥物甲基麻黃鹼，3月起自願暫時停賽。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

記者游郁香／綜合報導

國際網球誠信機構（ITIA）公告，去年代表台灣參加巴黎奧運的女網好手曹家宜，因今年1月被檢測出違禁藥物甲基麻黃鹼（Methylephedrine），違反《網球反禁藥計畫》（TADP），她自願自3月1日起暫時停賽。

ITIA於2025年2月20日向曹家宜發出違反「反禁藥規則」的通知，指她違反TADP第2.1條（運動員樣本中檢測出禁用物質）和第2.2條（未獲得有效治療用藥豁免（TUE）而使用禁藥）。

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▲曹家宜（左）去年搭檔台灣一姐謝淑薇參加巴黎奧運女雙賽事。（圖／路透）

21歲的曹家宜曾在2024年8月創下個人雙打最高世界排名第115名，今年1月1日，她在紐西蘭奧克蘭舉行的WTA ASB經典賽（WTA ASB Classic）參賽期間，提交了比賽期間的藥檢樣本。

該樣本被分為A瓶與B瓶進行分析，A瓶樣本最終檢測出甲基麻黃鹼，該物質被世界反禁藥機構（WADA）2025年禁藥清單列為興奮劑類（S6.B類），並受TADP規範。



由於甲基麻黃鹼屬於「特定物質（Specified Substance）」，其檢測結果並未強制要求暫時停賽，但曹家宜仍選擇自3月1日起，自願進入暫時停賽階段。根據TADP規定，暫時停賽期可計入未來的正式處罰時間。

在停賽期間，曹家宜不得參與、指導或觀賽任何由ITIA成員組織或認可的網球賽事，包括ATP、ITF、WTA、澳洲網球協會（Tennis Australia）、法國網球協會（Fédération Française de Tennis）、溫布頓（Wimbledon）及美國網球協會（USTA）等單位主辦的賽事。