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「怕胖團」操刀味全龍年度主題曲亮相！林襄等小龍女客串

▲▼ 「怕胖團」操刀味全龍年度主題曲亮相！林襄等小龍女客串 。（圖／味全龍提供）

▲「怕胖團」操刀味全龍年度主題曲亮相！林襄等小龍女客串 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍球團今日正式發表年度主題曲《Goal For One》MV，由知名樂團「怕胖團」 再度操刀製作，這首熱血新作將於3月15日聯盟開季記者會首度公開演出。今年歌曲延續去年的熱血風格，並融入更多搖滾與金屬元素，進一步提升氣勢，期盼透過這首充滿力量的主題曲，為球隊與球迷注入滿滿能量，攜手邁向「總冠軍」的唯一目標！

這是「怕胖團」連續第二年為味全龍打造主題曲，去年的《Keep Fighting》不僅創下復隊以來MV點閱新高，更成為球迷津津樂道的應援歌曲。今年主唱閃亮坦言，面對「要超越去年的挑戰」，團隊下足苦功：「因為家父與味全有深厚淵源，去年創作時已經投入120%的努力，今年更是絞盡腦汁，希望能有所突破。」

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為了強化奪冠決心，這次在編曲中特別加入「更兇猛、更戰鬥感」的元素，閃亮笑稱：「這首歌就像是在場上向所有對手下戰帖！」此外，去年與小龍女的合作成功愉快，因此今年特別設計了一段專屬Solo，讓她們用甜美嗓音，點綴襯托熱血的歌曲，帶來全新聽覺享受。

今年小龍女Dragon Beauties也驚喜獻聲，參與歌曲的特別段落，以「給你一個魔法棒棒開花，再給你一個魔法三振他三振他」的洗腦口號，搭配甜美魔幻的音色，期望在球場掀起應援熱潮。這也是林襄首次參與味全龍年度主題曲錄音，談及這次體驗，她興奮地說：「當下馬上報名！其實我之前不太喜歡進錄音室，但這次老師說我很棒，讓我超開心，覺得這次錄音很好玩、很有趣！」

除了年度主題曲，味全龍今年在應援方面也增加許多新元素！球團將去年韓國大賽考察的經驗融入應援設計，新增多首EDM與電音風格應援曲，要讓球場氛圍更嗨、更有節奏感。其中，在沖繩開箱影片中突破10萬點閱的「公版-安打安打」將正式登場，而新加盟的朱育賢應援曲也經過微調，增添更多動感元素。另外，部分電音風格應援曲將由李多慧親自編舞。至於陳子豪的應援曲與年度嗆司曲，則預計在官辦熱身賽中陸續公開，球迷千萬別錯過！

關鍵字： 味全龍怕胖團小龍女熱血搖滾應援

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