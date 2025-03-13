檸檬開金嗓「哈哈哈」迎AI女神！ 李珠珢害羞摀臉：喜歡、喜歡

▲李珠珢媒體見面會，檸檬展現招牌歌喉歡迎她的加入。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

富邦育樂今天為「AI女神」李珠珢舉辦媒體見面會，她將在新球季為富邦悍將帶來應援。現場最有趣互動莫過於學姊「靈魂歌姬」檸檬展現招牌歌喉，一連串「哈！哈哈！哈哈哈！」震撼全場，讓李珠珢當場害羞到像顆熟透的蘋果，邊用手摀臉回應：「喜歡、喜歡，非常喜歡！」此舉瞬間擄獲全場人心。

這場記者會將由主持人Travis主持，並透過富邦悍將官方Twitch頻道全程直播。李珠珢首度以Fubon Angels身份正式亮相，與媒體朋友們分享她加入台灣職棒啦啦隊的心情。現役Fubon Angels成員秀秀子、檸檬與沁沁也將出席活動，代表全體FA歡迎她的加入。



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檸檬今天再秀獨特歌喉，一連串高亢的「哈！哈哈！哈哈！哈哈！」在現場激起陣陣笑浪。李珠珢也跟著節拍ㄧ熱情共舞。表演結束後，檸檬以親切的韓文詢問，「怎樣？喜歡嗎？」面對直球提問，李珠珢再度害羞，甜甜地回應，「喜歡、非常喜歡！」這純真反應讓現場媒體都忍不住會心一笑。

▲這場記者會由主持人Travis主持，並透過富邦悍將官方Twitch頻道全程直播。現役Fubon Angels成員秀秀子、檸檬與沁沁也出席活動，代表全體FA歡迎她的加入。（圖／記者李毓康攝）

這段時間，李珠珢已經和女孩們一同練舞。秀秀子表示，李珠珢像可愛小動物一樣非常害羞，但還是不忘貼心地從韓國帶來小禮物送給女孩們，希望球迷朋友多給李珠珢一點時間，相信她很快就會跟大家打成一片、一起歡笑玩鬧。

李珠珢去年以起亞虎啦啦隊成員身分首次踏上台灣，獲得富邦悍將熱情邀請來台助陣。如今搖身一變成為悍將專屬啦啦隊員，她笑著透露最愛的應援曲非《Go Stronger》莫屬，今天的記者會也和學姊們一同表演經典的「32撞」。

談到中文歌曲，李珠珢透露中國男團TFBOYS的《青春修煉手冊》是她的最愛。對於媒體邀她獻唱，害羞的她先是連連擺手，最後鼓起勇氣用可愛稚嫩的中文唱起「左手右手一個慢動作」，唱到一半忍不住摀臉扇風降溫，逗趣地解釋，「中文發音還沒有那麼好！」

李珠珢將於4月2日、3日在新莊棒球場首度亮相，上半季至少15場應援。球團也特別為她開設的官方粉絲專頁，歡迎大家第一手掌握李珠珢動態。