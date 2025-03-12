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古林睿煬火球震撼日本球迷：帥炸！這就是MVP等級

記者王真魚／綜合報導

自統一獅轉戰日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士的古林睿煬，11日在ZOZO海洋球場迎來對陣羅德的熱身賽初登板，日媒爭相報導直指「終於揭開神秘面紗」。他面對三名打者全數解決，展現壓制力十足的投球內容，讓日本球迷驚嘆：「直球帥炸、「這球質太誇張了，難怪能拿MVP！」

日媒報導大讚古林睿煬的「火球直球」名不虛傳。他在第六局登板，只用了11球就三上三下，完全壓制對手。面對首名打者中村奨吾，他以一顆內角直球直接將球棒打斷，讓打者無力擊出投手正面的飛球遭接殺。當天他最快球速來到153公里，完美展現自己的威力，讓日本球迷見識到他的壓制力。

報導中也特別介紹這名24歲的火球右腕最快球速曾飆至157公里，去年中職出賽21場，繳出10勝2敗、防禦率1.66的驚人數據，投125局狂飆150次三振，並一舉奪下年度MVP、最佳防禦率、最佳九人等多項大獎，展現驚人的宰制力。

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早在前年亞冠賽時，古林就曾用火球封鎖日本隊「武士隊」五局無安打，讓日職球迷印象深刻。如今他終於在NPB登板，「太平洋聯盟TV」的官方YouTube頻道釋出他的初登板影片，隨即吸引大量留言討論。

許多日本球迷在觀看影片後紛紛留言驚嘆，這球質太誇張了！」、「這顆直球真的有夠漂亮！」、「根本是遊戲裡才會出現的那種直球」、「球速比數字上看起來還快，打者完全來不及反應」、「這就是MVP等級的投手啊！」、「完全沒有過多施力感，但150公里輕鬆投出，真的強！」

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

▲日職北海道日本火腿鬥士隊古林睿煬火球直球震撼日本球迷。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 古林睿煬日本職棒熱身賽火球右腕投手

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