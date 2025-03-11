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顏臣楓關鍵場內三分砲　橋頭逆轉勝重返32強

▲▼ 顏臣楓關鍵場內三分砲，橋頭逆轉勝重返32強 。（圖／學聯提供）

▲顏臣楓關鍵場內三分砲，橋頭逆轉勝重返32強 。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

113學年度國中硬式聯賽今天(11日)繼續進行，P組高雄市橋頭國中以4比1勝苗栗縣苗栗國中，以分組第二名晉級，上次橋頭躋身32強是108學年度，接下來連四屆未能打進全國賽。

59歲的陳順在於去年12月回任總教練，過去曾經率橋頭拿到聯賽亞軍、季軍；他表示：「今天關鍵一擊是顏臣楓在7局上的3分場內全壘打，把比數拉開到4比1，也是比賽的勝利打點。」

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苗栗在5局下先得到1分，對橋頭形成莫大壓力，橋頭在前6局不乏攻勢，曾經三度攻佔三壘，但都欠缺臨門一腳。7局上是最後反攻機會，運氣終於轉到橋頭這邊，先靠對方兩次失誤、一次觸身球，扳回一城追平比數。接著第三棒顏臣楓揮出中外野場內全壘打，有3分打點，比數變成4比1橋頭領先，7局下苗栗反攻無效遭淘汰。

陳順在說，國三的顏臣楓來自桃源區，是布農族原住民，打擊很好，內外野都能防守，也是主力投手之一，算是全能型球員。除了7局上絕地大反攻，大多數時間是投手戰，前6局雙方僅1分差，先發投手陳愷忻表現穩定，投5局被擊出6安、送出6K，包括5局下被敲3安、失1分，造成掉分的是一支幸運的德州安打，如果二壘手經驗好一點應可接殺。6局下換王佑霖接力投2局未被敲安打，7局上比數逆轉超前，他也成為勝利投手。

陳順在說，這次帶了14位球員參賽，扣掉受傷和禁賽，只有11人能上場，可說是捉襟見肘；尤其主力捕手受傷，守備、打擊都受到影響。能夠晉級當然很高興，但實力就是這樣，只能步步為營，打一場算一場。

關鍵字： 國中聯賽橋頭國中顏臣楓陳順全壘打

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