林安可開轟白搭！悍將5比3勝統一獅　熱身賽8連不敗

▲悍將5比3勝統一獅，熱身賽8連不敗，張洺瑀（原名張冠廷）雙安。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將今天自辦熱身賽由二軍總教練後藤光尊帶領，對上統一獅，陳鐿中先發主投3局失2分。接手的潘奕誠主投2局無失分，送出2K。悍將終場5比3擊敗統一獅，目前自辦熱身賽8連不敗。

悍將今天由二軍為主體，4局上，張洺瑀、林莛淯接連安打上壘，辛元旭擊出深遠高飛球，張洺瑀推進至三壘，黃兆維的滾地球帶有1分打點，為悍將追回一分。

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6局上，辛元旭靠著對手失誤上壘，並再靠著暴投攻佔二壘，黃兆維的滾地球再推進跑者，陳愷佑擊出二壘安打追平比分，高捷獲得四壞保送，跑者靠著對方牽制失誤攻佔二、三壘，楊閔貽敲出安打，帶有2分打點，幫助悍將取得領先。

賴智垣在6局下登板，雖有亂流仍穩住陣腳無失分。7局上，孔念恩敲出二壘安打，辛元旭安打帶有1分打點。張瑞麟主投七局下，雖有危機仍無失分。

陳品宏在八局下登板，林安可開轟追回1分，不過投手隨後回穩，靠著隊友的守備以雙殺化解危機。

9局下，林育辰登板無失分，成功關門，悍將此役敲出8安，張洺瑀貢獻雙安，明天將進行首場官辦熱身賽，迎戰樂天桃猿。