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桃猿新副董事長牧野幸輝首次亮相！曝球團今年新計畫

▲▼ 樂天桃猿開季記者會-牧野幸輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲樂天桃猿開季記者會-牧野幸輝。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今天舉行開季記者會，宣布年度主視覺以及新球衣，新任副董事長暨執行長改由牧野幸輝先生也親臨現場共同出席。對於跨海接下副董事長一職，他坦言，一開始有些擔心，「但實際來到這裡後，感受到台灣人的熱情以及溫暖。」

牧野幸輝透露，2012年自東京大學畢業後就進入樂天集團工作，「前7年主要是負責業務方面，之後5年則在網路線上商城工作，這當中學習了許多管理相關經驗。」

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收到指派來台的任務，牧野幸輝直言，一開始是有些擔心，「畢竟自己的中文還沒有這麼流利，去便利商店、到外用餐，也無法用日文溝通，但都可以感受到大家想幫忙的氛圍，這一點，讓我非常欣慰、也覺得很溫馨與感動。」

對於台灣樂天桃猿的印象，牧野幸輝表示，這是一支攻守均衡的球隊，「投、打都非常穩定，很期待今年一軍的表現，二軍養成方面，我們也會不斷強化。」

為了提供更好的觀賽及娛樂體驗，樂天桃猿持續在硬體設施上優化升級。球團表示，R 區的護網將升級為移動式護網，未來也會設計更多互動的型式，讓球迷能夠近距離感受球星魅力；外野席位的座椅也已全面更新，回歸熱情的樂天紅。

對於球場改建，牧野幸輝也說，還有很多計畫，只是時機尚未成熟，目前還無法發表，之後會依序公布。

球迷最期待樂天桃猿與日職東北樂天球團進行交流賽，牧野幸輝表示，自己也很期待，「這項計畫同樣會等待一個好的時機點，再來和大家宣布，還請大家再等一下。」

領隊川田喜則透露，自己過去在日本雖然沒有和牧野幸輝共事過，但如今兩人目標一致，「我們都希望能夠讓球隊往更好的方向走，這是無庸置疑的。」

牧野幸輝在今天的開季記者會，也代表球團正式發表「NONSTOP 全猿猛進」年度主視覺，並進一步公布一系列創新計劃，包含換上全新的桃猿男兒主客場球衣及樂天女孩表演服、採用 ibon 網路售票系統並推出全新購票 APP，以及球場硬體改造，推出球員 Locker Room 風格旗艦店「樂天桃猿商品本舖」，另外更與桃園市政府動物保護處合作打造專屬的「寵物樂園」。

樂天桃猿新球季在球衣形象、數位軟體、球場硬體等方面都有大幅進展，期待以嶄新的面貌迎接2025年賽季及3月30日開幕戰。

關鍵字： 樂天桃猿牧野幸輝川田喜硬體升級新球衣

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