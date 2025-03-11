夢幻聯名！大谷翔平登《要塞英雄》　　愛犬參一咖化身遊戲道具

▲▼大谷翔平將加入《Fortnite》（要塞英雄）。（圖／截自X:Fortnite）

記者楊舒帆／綜合報導

美國Epic Games於3月11日宣布，大谷翔平將正式加入《Fortnite》（要塞英雄），並推出一系列聯名造型與道具。玩家將可透過遊戲內活動「大谷翔平盃」及商店購買，獲得以大谷翔平為主題的多款限定造型與道具。

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其中，最受矚目的造型包括洛杉磯道奇隊球衣風格的服裝、武士盔甲造型的「武士翔平」，以及大谷翔平的愛犬彈額頭（Decopin）化身為背包道具，為遊戲增添更多個人化元素。

粉絲驚呼，「等等，連Decopin都來了！？」、「這真的太狂了！」、「這次一定要玩！」。這次夢幻聯名引起粉絲熱議，「大谷翔平已經無所不在了！」、「為了這個我一定要回鍋《Fortnite》！」

此外，3月16日（台灣時間）將舉辦「大谷翔平盃」，這是一場限時10場比賽的競技活動，參賽者將競爭積分，表現最優異的玩家可提前獲得「武士翔平」造型，比其他玩家更早使用這款特別造型。

這次的跨界合作，不僅讓《Fortnite》的玩家能夠在虛擬戰場上扮演大谷翔平，連他的愛犬Decopin都變成遊戲道具，勢必掀起話題熱潮！