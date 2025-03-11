大谷翔平LOGO由《灌籃高手》作者操刀！親發文感謝還秀隊長口頭禪

▲▼大谷翔平與《灌籃高手》作者井上雄彥合作。（圖／大谷翔平IG）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平於11日（台灣時間）在個人Instagram，特別向《灌籃高手》作者井上雄彥表達感謝：「井上老師，謝謝您的Logo設計，咧（ピョン）！」並附上多張圖片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷還在貼文中標記了井上雄彥的官方帳號，並分享了New Balance（NB）標誌旁大谷翔平奔跑的插畫等五張圖片，展現這次的夢幻聯名。

▲▼大谷翔平與《灌籃高手》作者井上雄彥合作。（圖／大谷翔平IG）

New Balance早在去年3月便公布了大谷的個人標誌（Signature Logo），當時這組帥氣的插畫便引起熱議，不少粉絲猜測究竟是哪位畫師操刀，如今隨著大谷的貼文，答案正式揭曉——正是由井上雄彥親自設計！

這項合作讓粉絲們沸騰，紛紛在社群媒體留言：「太帥了！」、「興奮到不行！」、「完美聯名！」、「大谷x井上雄彥，這合作無敵！」。

此外，大谷翔平在貼文中特別使用了「『ピョン』一詞，這正是《灌籃高手》中山王工業隊長深津一成的口頭禪。這個細節讓粉絲驚喜不已，紛紛留言：「原來大谷是深津粉啊！」、「深津推得明明白白的！」。

這次的跨界合作，不僅讓粉絲看到大谷翔平與井上雄彥的互動，更為他的個人品牌增添了話題性，也讓大家對未來是否有更多聯名合作充滿期待。

▲大谷翔平與《灌籃高手》作者井上雄彥合作。（圖／大谷翔平IG）