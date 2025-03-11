大谷翔平190公里暴力二壘安打！大聯盟官方驚嘆：與眾不同

▲美國職棒洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇大谷翔平11日（台灣時間）在對上響尾蛇時，第一打席就展現打擊威力，以118.5英里（約190公里）的驚人擊球初速，敲出強勁二壘安打，大聯盟官方X發布影片並驚嘆，「翔平的打球聲音，就是與眾不同！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平該打席面對響尾蛇先發投手柯蒂斯（John Curtiss）投出的高角度卡特球，大谷毫不猶豫地強力出棒，打出的球以極快的速度直接撞上全壘打牆，展現驚人力量。這顆擊球初速達118.5英里，距離他個人最快記錄119.2英里（約191.8公里）僅差1公里，再次證明他的強勁揮棒能力仍維持巔峰。

日媒《Full Count》報導，目前正在為二刀流復出做準備的大谷，雖然仍在左肩手術後的恢復期，但他的打擊狀態完全沒有受到影響。在2月份的採訪中，他曾坦言：「目前還不能說完全沒有異樣感覺」，但從訓練打擊練習的全壘打數量以及熱身賽的實戰表現來看，他的攻擊能力絲毫未減。

大谷翔平第一打席就帶動氣勢，弗里曼（Freddie Freeman）首局敲出2分打點安打，2局下再靠赫南德茲（Teoscar Hernández）補上1分打點安打。5局下奧特曼（James Outman）三壘安打發威，單局再進帳2分，7局下也添加1分，最終道奇以6比2獲勝。大谷翔平此戰3打數1安打，吞下1次三振，熱身賽打擊率.353。