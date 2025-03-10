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柯瑞再創歷史！首位現役NBA球星接任「大學助理總經理」

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）再添新身份，正式接受母校戴維森學院（Davidson College）的邀請，擔任籃球項目助理總經理。據《ESPN》報導，柯瑞成為美國職業運動史上首位出任NCAA球隊管理職位的「現役」球員。

柯瑞在2006至2009年間效力於戴維森學院，期間曾兩度獲選南方聯盟（Southern Conference）年度最佳球員，並入選全美最佳陣容（All-American）。在2008年NCAA錦標賽中，他率領球隊闖進8強，並獲選為中西區最傑出球員（Midwest Regional Most Outstanding Player）。2009年，他以首輪第7順位被勇士選中，開啟傳奇NBA生涯。

▲▼勇士一哥柯瑞迎接遲來的畢業典禮。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士一哥柯瑞2022年迎接遲來的畢業典禮。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞已在NBA打滾了16個賽季，職業生涯中獲得兩座年度MVP與4座NBA總冠軍。他曾在2022年重返母校，正式完成學業並獲得社會學學士學位，同時入選戴維森學院運動名人堂。這次回歸母校擔任管理職位，也讓外界期待他能為學校籃球隊帶來更多助力。

柯瑞將運用自己在大學與職業賽場上的經驗，為男、女子籃球隊提供指導，並與總經理邦茨（Austin Buntz）合作。邦茨曾是Under Armour全球運動行銷團隊的成員，而柯瑞自2013年起便與Under Armour合作，並於2020年推出Curry Brand，近年更簽下終身球鞋合約。

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞接任母校戴維森學院籃球隊助理總經理。（圖／達志影像／美聯社）

除了提供管理協助，柯瑞與妻子艾莎（Ayesha Curry），以及戴維森學院的長期支持者唐、馬特與伯曼，共同捐贈8位數（超過千萬美元）基金，用於支援學校的男、女子籃球隊發展。值得一提的是，伯曼曾是戴維森學院2005屆的足球隊成員，這次也將與柯瑞同擔助理總經理一職。

柯瑞在官方聲明中表示，「戴維森學院提供的是頂尖的體驗。我從2006年進入戴維森到現在，一路上獲得了進軍最高籃球殿堂的機會，接受了優質教育，並建立了強大的校友人脈。我希望讓更多才華洋溢且品格優秀的學生運動員，也能擁有這樣的機會。」

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞

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