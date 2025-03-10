柯瑞再創歷史！首位現役NBA球星接任「大學助理總經理」

Warriors' Stephen Curry has accepted a role with his alma mater Davidson College as assistant general manager for the basketball programs, university officials told ESPN. Curry becomes the first active player in U.S. major pro sports to take an administrative job with NCAA team. pic.twitter.com/hRpfoChbPv — Shams Charania (@ShamsCharania) March 10, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）再添新身份，正式接受母校戴維森學院（Davidson College）的邀請，擔任籃球項目助理總經理。據《ESPN》報導，柯瑞成為美國職業運動史上首位出任NCAA球隊管理職位的「現役」球員。

柯瑞在2006至2009年間效力於戴維森學院，期間曾兩度獲選南方聯盟（Southern Conference）年度最佳球員，並入選全美最佳陣容（All-American）。在2008年NCAA錦標賽中，他率領球隊闖進8強，並獲選為中西區最傑出球員（Midwest Regional Most Outstanding Player）。2009年，他以首輪第7順位被勇士選中，開啟傳奇NBA生涯。

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▲勇士一哥柯瑞2022年迎接遲來的畢業典禮。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞已在NBA打滾了16個賽季，職業生涯中獲得兩座年度MVP與4座NBA總冠軍。他曾在2022年重返母校，正式完成學業並獲得社會學學士學位，同時入選戴維森學院運動名人堂。這次回歸母校擔任管理職位，也讓外界期待他能為學校籃球隊帶來更多助力。

柯瑞將運用自己在大學與職業賽場上的經驗，為男、女子籃球隊提供指導，並與總經理邦茨（Austin Buntz）合作。邦茨曾是Under Armour全球運動行銷團隊的成員，而柯瑞自2013年起便與Under Armour合作，並於2020年推出Curry Brand，近年更簽下終身球鞋合約。

▲勇士天王柯瑞接任母校戴維森學院籃球隊助理總經理。（圖／達志影像／美聯社）

除了提供管理協助，柯瑞與妻子艾莎（Ayesha Curry），以及戴維森學院的長期支持者唐、馬特與伯曼，共同捐贈8位數（超過千萬美元）基金，用於支援學校的男、女子籃球隊發展。值得一提的是，伯曼曾是戴維森學院2005屆的足球隊成員，這次也將與柯瑞同擔助理總經理一職。

柯瑞在官方聲明中表示，「戴維森學院提供的是頂尖的體驗。我從2006年進入戴維森到現在，一路上獲得了進軍最高籃球殿堂的機會，接受了優質教育，並建立了強大的校友人脈。我希望讓更多才華洋溢且品格優秀的學生運動員，也能擁有這樣的機會。」

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）