領航猿奪東超亞軍創歷史！回程機長暖心廣播　球迷：國家隊待遇

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿昨（9）日在東亞超級聯賽（EASL）冠軍戰展現強大韌性，克服雙位數落後，在最後1分18秒反超比分，儘管最終沒能守住勝果有些遺憾，奪下東超亞軍已創台灣史上最佳成績，在今（10）日返國的班機上，機長特別廣播感謝領航猿的好表現，球迷看了直呼好感動，「國家隊待遇！」

▲領航猿當家球星盧峻翔。（圖／領航猿提供）

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「夜王」盧峻翔在東超4強戰與冠軍戰都是全場得分最高的球員，儘管他最終決賽外線失靈，三分7投1中，仍靠著9罰9中貢獻20分、3籃板和1助攻，外帶1抄截。

比較可惜的是，領航猿最後1分18秒以68比67反超後連續出現失誤，最終以68比72敗給日本B聯盟勁旅廣島蜻蜓，與冠軍擦身而過。賽後總教練卡米諾斯與盧峻翔出席記者會時都難掩失落，卡總更向台灣球迷致歉，「謝謝從台灣來的球迷，讓我們能夠像在主場，這個結果對他們很抱歉。他們值得一座冠軍，希望未來再把冠軍帶給大家。」

▲領航猿總教練卡米諾斯。（圖／領航猿提供）

儘管留下了遺憾，但領航猿首季參戰東超就繳出如此精彩的表現，已贏得所有人的尊重。在球隊今日返國的班機上，機長特別用機上廣播感謝領航猿為國爭光，「今天我們在飛行上，有一群特別的客人，桃園璞園領航猿隊在我們班機上。謝謝你們在東亞超級聯賽獲得相當傑出成績，在此感謝所有人。」

球迷看了直呼「有夠感動」、「聽著聽著就默默流淚了」、「謝謝你們」，還有人說，「這根本中華隊跟國家隊的待遇了」。