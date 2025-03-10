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差1籃板就大三元！續留場上不慎受傷　火箭湯普森預計缺席2周

▲▼火箭湯普森。（圖／路透）

▲火箭大幅領先，湯普森續留場上意外受傷。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，火箭後場大鎖湯普森（Amen Thompson）因左腳踝扭傷，預計缺席10到14天。

湯普森在昨（9）日火箭146比117大勝鵜鶘的比賽中受傷，當時比賽剩不到6分鐘，火箭以129比94大幅領先，湯普森在禁區內起跳投籃，落地時踩到鵜鶘中鋒馬特科維奇（Karlo Matkovic）的腳，隨後一瘸一拐地退防，隨即被換下並直接返回更衣室。

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湯普森此役繳出15分、11助攻、9籃板的數據，僅差1籃板便能完成大三元。當時火箭有35分的領先優勢，但火箭選擇讓湯普森續留場上奮戰，拚取可能的大三元，不料卻意外受傷，需要缺席10至14天，將近2周。

這對火箭而言無疑是一大打擊，湯普森本季表現穩定，場均可攻下14分、8籃板、4助攻，去年12月他正式進入先發陣容後，數據更進一步提升至場均16分、10籃板、5助攻，投籃命中率達55%。

▲▼火箭湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭湯普森表現全能，能扛鋒線也能擔任控球後衛。（圖／達志影像／美聯社）

除了數據上的貢獻，湯普森的身材、籃板能力、防守強度讓他成為火箭陣容中的多功能球員，他不僅能上扛至鋒線角色，也能在范弗利特（Fred VanVleet）因傷缺席15場比賽的情況下，擔任臨時控球後衛，為總教練烏多卡（Ime Udoka）提供更多戰術選擇。

火箭曾在2月初位居西區第2，但近期戰績下滑，目前已跌至第5，僅領先第6名的勇士3場勝差。勇士近期10場比賽拿下9勝，氣勢正盛。若湯普森缺陣2周，他將錯過8場比賽，這對火箭的季後賽排名可能產生關鍵影響。

關鍵字： NBA湯普森火箭勇士

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