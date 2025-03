差1籃板就大三元！續留場上不慎受傷　火箭湯普森預計缺席2周

▲火箭大幅領先,湯普森續留場上意外受傷。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)報導,火箭後場大鎖湯普森(Amen Thompson)因左腳踝扭傷,預計缺席10到14天。

湯普森在昨(9)日火箭146比117大勝鵜鶘的比賽中受傷,當時比賽剩不到6分鐘,火箭以129比94大幅領先,湯普森在禁區內起跳投籃,落地時踩到鵜鶘中鋒馬特科維奇(Karlo Matkovic)的腳,隨後一瘸一拐地退防,隨即被換下並直接返回更衣室。

How Amen Thompson got injured: Looks like it is a rolled left ankle on this landing. pic.twitter.com/NF1si0cV1F