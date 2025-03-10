運動雲

>

綠軍雙星對湖人「上場特別久」　冠軍教頭：在經典對決留下好紀錄

▲▼塞爾提克坦圖。（圖／路透）

▲塞爾提克一哥坦圖（右）昨日對湖人登場時間創下本季新高。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

塞爾提克昨（9）日以111比101擊敗湖人，雙探花組合坦圖（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）合計出戰87分鐘，聯手砍下71分，成為球隊取勝的關鍵。賽後總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）透露，讓兩人長時間出戰，是為了讓他們在這場經典對決中留下好的歷史紀錄。

坦圖此役上場45分鐘，創下個人本季單場新高，布朗也打了42分鐘，遠超過2人的賽季平均出賽時間（坦圖36.5分鐘、布朗35.3分鐘）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

總教練馬茲拉表示，「有些時刻，就是該讓這些球員參與其中，我們陣中的每個人都在為自己的傳奇歷程而戰，而這需要團隊共同完成，我認為今晚是個很棒的機會，所以我要他們在高強度的比賽中競爭，並且打得夠久。」他更強調，賽前他曾叮囑球員，「你們最好贏下這場比賽。」

▲▼塞爾提克布朗、湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗（中）、湖人唐西奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

馬茲拉的決定最終獲得好結果，坦圖砍下40分、12籃板、8助攻，布朗則貢獻31分、6籃板、2助攻。他們幫助球隊在上半場與湖人緊咬比分，並於第3節打出29比13的攻勢，一舉逆轉戰局。

布朗在防守端表現出色，成功限制唐西奇（Luka Doncic）的影響力。布朗表示，「這正是我的球隊需要我做的事情，我們陣中有許多攻防俱佳的球員，但我認為球隊希望我能在防守端確立基調，並迎戰那些棘手的對手。」

關鍵字： NBA坦圖布朗塞爾提克馬茲拉

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

陽明高中新任教頭出爐　曾宸佐、戴云真加入教練團

陽明高中新任教頭出爐　曾宸佐、戴云真加入教練團

莊陳仲敖大聯盟熱身賽首秀亮眼　後援2局壓制道奇無失分

莊陳仲敖大聯盟熱身賽首秀亮眼　後援2局壓制道奇無失分

前兄弟猛登「大麻風波」躍上韓媒！爆料曾想重返韓職受阻

前兄弟猛登「大麻風波」躍上韓媒！爆料曾想重返韓職受阻

旅外或留台？　松山砍將查傑奪冠後親曝下一步

旅外或留台？　松山砍將查傑奪冠後親曝下一步

感謝台灣球迷讓東超冠軍戰變主場　卡總：這個結果對他們很抱歉

感謝台灣球迷讓東超冠軍戰變主場　卡總：這個結果對他們很抱歉

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

勇士主場警鈴大作！柯瑞以為是表演　曝巴特勒帶來的巨大改變

勇士主場警鈴大作！柯瑞以為是表演　曝巴特勒帶來的巨大改變

中職二軍新制　開放球員使用穿戴訓練裝置

中職二軍新制　開放球員使用穿戴訓練裝置

富邦悍將3比2險勝味全龍　熱身賽7連不敗燈光秀嗨翻全場

富邦悍將3比2險勝味全龍　熱身賽7連不敗燈光秀嗨翻全場

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

熱門新聞

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

陽明高中新任教頭出爐　曾宸佐、戴云真加入教練團

莊陳仲敖大聯盟熱身賽首秀亮眼　後援2局壓制道奇無失分

前兄弟猛登「大麻風波」躍上韓媒！爆料曾想重返韓職受阻

旅外或留台？　松山砍將查傑奪冠後親曝下一步

感謝台灣球迷讓東超冠軍戰變主場　卡總：這個結果對他們很抱歉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消

2陽明高中新教頭出爐　曾宸佐、戴云真加入教練團

3莊陳仲敖大聯盟熱身賽首秀亮眼

4猛登大麻風波！韓媒：重返韓職受阻

5松山HBL奪冠　查傑親曝下一步

最新新聞

1七賢1比0淘汰忠孝

2三星逆轉勝中山奪二連勝

3「小龍女」受邀東亞超級聯賽　台式應援魅力

4中職二軍新制　開放穿戴訓練裝置

5中職辦桌秒殺　球星、女孩碰拳會開賣

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366