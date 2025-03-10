綠軍雙星對湖人「上場特別久」　冠軍教頭：在經典對決留下好紀錄

▲塞爾提克一哥坦圖（右）昨日對湖人登場時間創下本季新高。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

塞爾提克昨（9）日以111比101擊敗湖人，雙探花組合坦圖（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）合計出戰87分鐘，聯手砍下71分，成為球隊取勝的關鍵。賽後總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）透露，讓兩人長時間出戰，是為了讓他們在這場經典對決中留下好的歷史紀錄。

坦圖此役上場45分鐘，創下個人本季單場新高，布朗也打了42分鐘，遠超過2人的賽季平均出賽時間（坦圖36.5分鐘、布朗35.3分鐘）。

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總教練馬茲拉表示，「有些時刻，就是該讓這些球員參與其中，我們陣中的每個人都在為自己的傳奇歷程而戰，而這需要團隊共同完成，我認為今晚是個很棒的機會，所以我要他們在高強度的比賽中競爭，並且打得夠久。」他更強調，賽前他曾叮囑球員，「你們最好贏下這場比賽。」

▲塞爾提克布朗（中）、湖人唐西奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

馬茲拉的決定最終獲得好結果，坦圖砍下40分、12籃板、8助攻，布朗則貢獻31分、6籃板、2助攻。他們幫助球隊在上半場與湖人緊咬比分，並於第3節打出29比13的攻勢，一舉逆轉戰局。

布朗在防守端表現出色，成功限制唐西奇（Luka Doncic）的影響力。布朗表示，「這正是我的球隊需要我做的事情，我們陣中有許多攻防俱佳的球員，但我認為球隊希望我能在防守端確立基調，並迎戰那些棘手的對手。」