快訊／領航猿挺進東超冠軍戰！　盧峻翔砍24分、伯朗關鍵演出

▲領航猿當家球星盧峻翔上半場獨攬16分。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

東亞超級聯賽（EASL）今（7）日進行4強戰，打頭陣的新北國王不敵日本B聯盟冠軍隊廣島蜻蜓，晚間9點10分換PLG職籃桃園璞園領航猿交手琉球黃金國王。「夜王」盧峻翔上半場就獨攬16分，率隊拉開分差，第3節一度領先達14分，隨後卻進攻停滯，末節甚至遭反超，所幸伯朗有關鍵演出，領航猿終場以71比64挺進東超冠軍戰。

本季首度參戰東超的領航猿，小組賽取得4勝2負，今晚與另一組龍頭黃金國王爭搶冠軍戰門票。儘管主戰長人林正開賽不到2分鐘就吞下2犯，不過領航猿攻勢流暢，盧峻翔、丁恩迪、白曜誠接連站上罰球線，伯朗跳投命中，拉出一波17比7的猛攻，對手單節狂出手13記三分僅命中1球，領航猿首節打完取得19比10領先。

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▲領航猿白曜誠。（圖／領航猿提供）

進入第2節，盧峻翔在此節還剩7分06秒時，砍進右側底線三分，將比數改寫為28比16，迫使對手喊出暫停。不過領航猿接下來4分多鐘陷入得分荒，被追到28比24，直到上半場最後2分50秒在盧峻翔上籃得手後才再添分數，隨後盧峻翔製造對手犯規，站上罰球線取分，將分差再擴大到34比26。

盧峻翔在上半場終了前成功抄截，帶動團隊快攻取分，他前2節獨攬全場最高的16分，加上對手外線熄火，三分22投僅2中之下，領航猿帶著37比28、9分領先進入下半場。

因為現場計時器出問題，下半場延遲開打，葛拉漢開局砍進三分，盧峻翔也補上二分球，將比數改寫為42比28、14分差。不過盧峻翔此節後段意外摔倒撞到胸口感到不適，回到休息室治療，黃金國王趁勢猛追，一路將比數逼近到48比50，植松義也第3節終了前打進兩分，領航猿僅剩51比50、1分領先。

▲領航猿丁恩迪。（圖／領航猿提供）

領航猿第3節進攻停滯，單節僅拿14分，比賽幾乎回到了原點。黃金國王決勝節開局迅速得分，本場首度超前比分，丁恩迪雙手灌籃將比數扳成55平，卻因為拉扯籃網被給了技術犯規，隨後伯朗三分命中，領航猿要回3分領先，雙方形成拉鋸戰。

最後4分鐘，雙方僅1分差，伯朗在終場前3分09秒命中二分球，領航猿63比60領先。隨後丁恩迪卻吞下犯規，累計5犯被迫離場。終場前1分34秒，白曜誠站上罰球線，兩罰1中，領航猿保有4分領先。決勝的最後時刻，盧峻翔控制住節奏，把球交給伯朗，對方在最後49.3秒砍進關鍵三分，將分差擴大到67比60，加上對手運球出界失誤，領航猿最終就以71比64挺進東超冠軍戰，已締造台灣球隊在東超的最佳成績。

盧峻翔整場攻下24分、4籃板；葛拉漢貢獻17分、4助攻和3籃板；伯朗拿下10分、8籃板，其中8分出現在關鍵的決勝節。