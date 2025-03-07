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唐西奇再砍32分！成新尼克殺手　點名替補後衛是致勝功臣

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人唐西奇今天繳出32分、12助攻，延續生涯對尼克好表現。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人今（7）日在延長賽以113比109擊敗尼克，唐西奇（Luka Doncic）在關鍵時刻連砍5分，全場拿下32分、7籃板、12助攻，繼續展現生涯對尼克的優異表現。賽後唐西奇特別點名文森（Gabe Vincent），稱讚他在第4節投進3記三分球，是湖人贏球的關鍵。

唐西奇生涯每次面對尼克，幾乎都能繳出亮眼的成績，最近5場對戰場均38.4分、10籃板、8.8助攻，其中更包括一場60分、21籃板、10助攻的超級大三元。

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談及本場勝利，唐西奇直言文森的表現至關重要，他表示，「第4節的3個三分球幫我們贏了比賽，這3個進球讓我們全隊的士氣大幅提升。」

自從唐西奇加盟湖人後，湖人戰績突飛猛進，最近4場比賽他有3場得分超過30分，狀況顯然已經調整好。唐西奇表示，儘管目前表現良好，仍然不能放鬆心態，必須做好準備迎接後續的比賽，「我們接下來的賽程很艱難，必須以相同的心態來面對這些比賽，並努力爭取勝利。」

詹姆斯本場貢獻31分、12籃板。隨著唐西奇加盟，湖人展現奪冠潛力，對此，詹姆斯雖充滿期待，卻不願過早設想未來，他表示，「我們必須繼續努力，還有進步的空間，期待球隊最終的樣貌。」

▲▼湖人文森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人替補後衛文森第4節砍進關鍵3記三分球。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA唐西奇湖人文森詹姆斯

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