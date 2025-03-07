桃猿大巨蛋比賽增至7場　平日票價最高1000元盼吸引台北球迷





▲樂天桃猿大巨蛋比賽增至7場！票價最高1000元，副領隊礒江厚綺盼吸引上班族進場。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿今年將有7場主場比賽移師台北大巨蛋，比去年增加4場，其中4場安排在平日舉行。為吸引更多北部球迷，特別是台北的球迷，球團採取「薄利多銷」策略，內野熱區最高票價僅1000元，未分座位級別。

副領隊礒江厚綺坦言，平日在大巨蛋舉辦比賽是一大挑戰，因此祭出優惠票價，希望先吸引球迷體驗大巨蛋賽事，進而提升他們前往桃園看球的意願。

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去年桃猿在大巨蛋的3場主場是臨時安排，主因是桃園球場未通過聯盟標準，無法趕上球季開打。礒江厚綺表示，去年的嘗試獲得球迷熱烈迴響，促使球團積極規劃今年的大巨蛋賽事，並與聯盟及遠雄保持密切聯繫。

礒江厚綺透露，球團原本希望安排兩個週末在大巨蛋比賽，但受限於場地檔期，最終不得不分散安排，上半季將在4月23日、24日（周三、周四）舉行兩場，9月再進行另外兩場平日賽事。

「雖然平日場次對我們是挑戰，但4月和9月的賽事讓我們有充足時間準備。」礒江厚綺說，「我們希望藉此機會讓台北的上班族，特別是平時趕不及前往桃園的球迷，能先在大巨蛋體驗桃猿的比賽氛圍，若他們喜歡，可能會在週末前往桃園球場觀賽。」

他進一步指出，「訂出這樣的優惠票價，目的是擴大球迷群，就像我們在桃園球場持續舉辦市民日、學生日活動一樣。」