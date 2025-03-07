「電豹女」笑笑加入樂天啦啦隊！全家都是猿迷最喜歡林子偉應援

▲2025樂天女孩開季記者會，新成員彭彭（左起）以及笑笑。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

台啤雲豹職籃知名啦啦隊員「電豹女」笑笑今年正式加入樂天桃猿啦啦隊，首度挑戰在棒球場擔任應援。面對數量龐大的百首應援曲，笑笑坦言感到震驚，「這些應援曲多到令人驚訝的程度」，她也透過每天練習逐步熟悉。

憑藉豐富的舞蹈底子，笑笑對這項挑戰顯得游刃有餘，「我本身有跳有氧運動的經驗，舞步記得算快，所以並不覺得特別困難。」她也感謝在新環境中，有學姊們的溫暖接納，「受到大家的照顧，尤其副隊長筠熹經常關心我，告訴我有問題隨時可以請教她，這讓我感到非常安心。」

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性格較為慢熟的笑笑笑稱自己「總是默默待在角落」，希望能夠盡快融入這個溫暖的大家庭。

當被問及最喜歡的應援曲目時，笑笑毫不猶豫地表示，是林子偉的應援，雖然這首應援曲較長，跳完會略感疲憊，但她仍然相當喜愛，「我非常喜歡這種動感的舞蹈風格，節奏類似嗆司曲。」

值得一提的是，笑笑本身就是樂天桃猿的忠實球迷，「我的父母都支持樂天，再加上我是道地的桃園人，因此我非常支持樂天桃猿！」

▲2025樂天女孩開季記者會。（圖／記者湯興漢攝）