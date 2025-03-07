生涯效率創新低！莫蘭特自曝帶傷硬上　不知能否撐完本季

▲灰熊莫蘭特本季飽受右肩傷勢困擾，時常帶傷上陣。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）連續缺席2場比賽後，昨（7）日復出迎戰西區龍頭雷霆。賽後，他被問及回到球場的感受時坦言「很糟」，並透露自己整個賽季都在帶傷作戰，甚至無法確定能否打完整個賽季。

賽前，莫蘭特因右肩三角肌挫傷被列為出戰成疑，但他最終選擇帶傷硬上，「我本該缺席，但我還是上場了。」他指出這並非他本季首次忍痛出賽，「我整個賽季都是這樣打的，但這就是現實。」至於是否會帶傷撐完整個賽季，他僅簡短回應，「我不知道。」

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此役面對雷霆，莫蘭特出戰32分鐘，攻下24分，投籃22投8中（三分球9投2中），另有3籃板、6助攻、1抄截，但發生5次失誤。當他在場時，灰熊淨負21分。近7場比賽，莫蘭特總計140投52中，命中率僅 37.1%，三分球更是46投6中，命中率低至13%，肩傷無疑影響了他的表現，讓本季成為他生涯效率最差的一年。

▲莫蘭特近7場命中率僅 37.1%。（圖／達志影像／美聯社）

不過，總教練詹金斯（Taylor Jenkins）仍鼓勵莫蘭特保持進攻信心，「我希望他能克服這個狀況，他得到許多不錯的出手機會，當球流動起來、對方擠在禁區時，我相信他應該出手。」詹金斯接著說，「莫蘭特的確在掙扎，但我們的進攻意圖是正確的，只是投不進，我們必須繼續努力，不管面對什麼困難，都要保持信心。」

值得一提的是，這已是莫蘭特本季第二次在比賽後公開表示自己「帶傷上陣」。去年10月，灰熊主場迎戰奧蘭多魔術，他當時因左腿痠痛被列為出戰成疑，最終仍決定上場。賽後他透露，正是「Grizz Twitter（灰熊球迷社群）」的討論讓他下定決心參賽。