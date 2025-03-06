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莊陳仲敖躍升運動家農場前30　擁強大投球武器庫

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟官網《MLB Pipeline》更新各隊2025年農場新秀排名，經典賽資格賽投手莊陳仲敖在運動家農場排名第30，表現受到關注。

24歲的莊陳仲敖於2021年11月與奧克蘭運動家隊簽約，當時他剛參加完U-23世界盃棒球賽。由於簽約時年齡已達21歲，相較於一般國際球員較為年長，但他仍然在小聯盟體系中穩定發展，每個層級皆展現出色表現。

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2024年賽季，他從1A出發，升上高階1A，最終在2A結束球季。整季他共出賽23場（15場先發），投86局，送出84次三振，僅有12次四壞，防禦率2.09。這樣的成績讓他獲選為中華隊WBC資格賽的球員之一。

莊陳仲敖主要依賴四縫線速球，最快可達95英里（約153公里），但通常維持在90-93英里。此外，他還擁有一顆約80英里的指叉球，具有很好的下墜效果。他的變化球種還包括滑球、曲球以及變速球，達到55分的球探評價。

儘管擁有完整的投球武器庫，莊陳仲敖的傷病史仍然是一大隱憂，球探報告中指出，這可能影響他是否能長期擔任先發投手。然而，他的優勢在於穩定的控球能力，這點從極低的保送率可見一斑。運動家球團內部對他的表現相當期待，甚至為他取了綽號「Z-Man」。

如果他能夠保持健康，隨著年紀增長與經驗累積，他有機會快速晉升至更高層級，甚至挑戰大聯盟。運動家目前正在關注這位來自台灣的新秀，期待他未來的發展。

莊陳仲敖已牢固地列入球隊的潛力新秀名單，而他的年齡（相較於其他新秀偏大）反而可能成為優勢，讓他在持續表現出色的情況下，有機會更快速地往大聯盟邁進。

關鍵字： 棒球台灣新秀大聯盟莊陳仲敖WBC資格賽

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