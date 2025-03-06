大谷翔平「打擊之呼吸」！鬼滅之刃X MLB超狂聯名讓粉絲暴動了

記者王真魚／綜合報導

MLB宣布，將與日本人氣漫畫《鬼滅之刃》合作，迎接18日於日本開打的道奇與小熊開幕系列賽，並已在官方X（原推特）上發布合作短片，相關周邊商品也將於近期公布。

這支特別動畫，由《鬼滅之刃》的動畫製作公司ufotable操刀。影片以「想法的傳承」為主題，結合日本棒球歷史，並將今永昇太、鈴木誠也（小熊隊）、大谷翔平、山本由伸（道奇隊）等5名日籍球星動畫化，帶領觀眾感受棒球與《鬼滅之刃》的共同精神。

「影片展現了日本棒球的進化如何世代相傳。」畫面中，大谷站上打擊區，施展出彷彿「打擊的呼吸」般的揮棒動作。

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MLB官方貼文發布後，大谷翔平立即轉發至個人社群並更新限時動態，展現出對兩週後即將登場的大賽充滿期待。

這段精彩影片預計將於東京巨蛋舉辦的季前賽及開幕戰中作為賽事特別演出呈現。此外，聯名商品將採取限量預購方式，在開幕戰期間販售。

當《鬼滅之刃》和MLB的官方X帳號發布影片後，粉絲們紛紛發表評論：「大谷先生在使用全集中呼吸法」「哇！這是什麼！太厲害了！」、「太棒了，連全世界的鬼滅粉絲都捲進來了」、「簡直壓倒性的強大」、「大谷先生在使用水之呼吸！」、「太厲害了神級合作?!」等迴響。

▲MLB攜手《鬼滅之刃》合作 2025東京開幕戰將推出特別動畫與聯名商品 。（圖／截自大聯盟IG）