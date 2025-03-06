最新球探報告曝！林盛恩二刀流引關注　林振瑋160火球壓制力驚人

▲林盛恩。（圖／中華職棒提供）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟官網《MLB Pipeline》更新各隊2025年農場新秀排名，台灣旅美投手「二刀流」林盛恩在紅人農場排名第16名。「火球男」林振瑋則在紅雀農場排名第13名。

林盛恩在2023年6月以120萬美元加盟辛辛那提紅人隊，當時他是國際賽場上備受矚目的二刀流新星。然而，紅人隊在簽下他時，並未立即決定他應該專注於打擊還是投球，而是讓他同時嘗試兩種角色。

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2023年夏天，腿筋傷勢影響了林盛恩的初登場機會，但他在 2024 年於亞利桑那複合聯盟（ACL）以純打者身份亮相，繳出 .308/.418/.419 的打擊三圍，並擔任三壘與游擊。同時，他仍然參與投手訓練計畫，並在秋季的教育聯盟（Instructional League）正式展開二刀流之路。

球探報告（投手） 評分 速球 55 滑球 45 變速球 50 控球 50 整體 45

投球：三種球路具潛力 有望成為紅人隊未來二刀流

儘管林盛恩在2024年的投球累積局數不多（僅3至4局），但表現令人印象深刻，為他 2025 年正式擔任投手與指定打擊（DH）鋪路。他的速球球速已經來到 90 英里初段，最快可達 97 英里（約156公里），並且因為球質優異，被認為是具有平均以上水準的武器。此外，他的滑球（79-83 mph） 目前仍然偏弱，但具有發展潛力，而變速球（82-85 mph）則已達到平均水準，並可能進一步提升。

最讓人驚豔的是，林盛恩身為野手時展現出的運動能力，幫助他在投手丘上能夠輕鬆複製動作、穩定控球，這對於投打兼修的球員來說極為重要。他的天賦讓他具備未來成為紅人隊二刀流戰力的可能性。



球探報告（打者） 評分 打擊 50 力量 40 速度 60 傳球 60 守備 50 整體 45

打擊：左打優勢 搭配速度成為亮點

作為野手，林盛恩擁有穩定的左打擊球能力，以高擊球率揮棒為主，並且具備一定的長打潛力。他的速度也是一大優勢，球探評級達到60分，這使他在壘間具備額外的進攻價值。

2024 年，他在 ACL 展現了不錯的選球與打擊能力，紅人隊將持續觀察他的發展，看他能否在更高層級維持穩定輸出。

2025年展望：實驗進入關鍵階段

林盛恩的二刀流發展仍然屬於實驗階段，但絕對是紅人隊2025年最值得關注的話題之一。他將在小聯盟同時擔任投手與打者，挑戰更高強度的比賽。如果他的投球持續進步，且打擊保持穩定，他將可能成為紅人隊的未來多功能戰力。

▲旅美好手林振瑋。（圖／翻攝自棕櫚灘紅雀推特）

來自台灣的右投林振瑋，在美國獨立聯盟磨練，並於2022年在北方森林聯盟（Northwoods League）、2023年參加MLB選秀聯盟（MLB Draft League） 展現強大的球威。儘管當時控球不穩定，但他的速球球速領先群雄，最終在 2023 年 7 月以 50 萬美元加盟聖路易紅雀隊（Cardinals），成為紅雀隊歷史上第一位來自台灣的簽約球員。

進入紅雀體系後，林振瑋的進步令人驚艷。他於2024 年在 1A 棕櫚灘紅雀隊（Palm Beach Cardinals） 展開首個完整職業球季，在佛羅里達州聯盟（FSL）投出 2.79 ERA，並在 116 局送出 123 次三振，展現壓制力。

速球破百英里 變速球成三振武器

林振瑋不僅擁有頂級速球，他更是2024年棕櫚灘唯一一位球速突破100mph（約161km）的投手，全季達到三位數球速12次，最高球速來到101mph（約163km）（5月25日測得）。雖然他的四縫線速球常維持在95-98mph（約153-158km），且具有一定的橫向尾勁，但缺乏足夠的上竄效果，導致其速球未能完全發揮最大壓制力。

相比之下，他的變速球（86-89 mph） 成為真正的武器。數據顯示，當打者面對他的變速球時，揮棒落空率高達50.8%，因為這顆球的尾勁與速球類似，但出手速度卻有明顯落差，讓許多打者難以應對。此外，他的滑球（約85mph） 雖然具備一定的變化，但旋轉速率不高，未來若面對更高層級打者，可能無法形成穩定的解決手段。因此，如何讓滑球在高階聯盟發揮更大作用，將是2025年的關鍵課題。

控球進步驚人 2025年將面對更大考驗

林振瑋過去在2022年北方森林聯盟時，曾在15.2局內投出24次四壞保送，顯示嚴重的控球問題。然而，經過紅雀隊的調整，他在2024年於佛州聯盟展現驚人的控球進步，保送率降至 7.8%，大幅改善投球穩定性。不過，進入更高層級的高階1A後，他將面對更有耐心的打者，控球是否能維持穩定將是影響發展的關鍵。

2025年展望：持續進化 挑戰更高層級

雖然林振瑋已展現強大球威，但以23歲的年齡來看，他的發展仍比其他投手來得「生澀」，仍需時間進一步磨練球種與控球。如果他能夠在2025年進一步調整速球與滑球，並在更高層級維持穩定的三振與控球能力，他將有機會成為紅雀隊未來輪值的重要一員。