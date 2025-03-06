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台灣雙星閃耀！李灝宇農場第8、鄭宗哲第17　最快今年上大聯盟

▲▼ 李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

▲李灝宇的打擊選球能力、隱藏的長打實力，以及具有欺敵性的速度，完美符合老虎隊對打擊新秀的培養理念。 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟官網《MLB Pipeline》更新各隊2025年農場新秀排名，台灣小將李灝宇與鄭宗哲，雙雙在各自球隊新秀榜單中占有一席之地，且被看好最快在今年就能夠挑戰大聯盟。

李灝宇在底特律老虎隊（Tigers）的新秀排名高居第8，顯示出球團對他的期待。他在 2021 年以57 萬美元簽約加盟費城費城人隊（Phillies），並於 2023 年交易大限時被送往老虎隊，成為內野未來戰力之一。

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他的打擊選球能力、潛在的爆發力以及靈活的速度組合，正是老虎尋找的打者特質。2023年，他在亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League）展現出色表現，隨後在2A伊利海狼隊（Erie SeaWolves）打出亮眼成績。然而，他在8月中旬因揮棒導致下背部拉傷，使得賽季提前結束。

李灝宇球探報告 評分
打擊 55
力量 45
速度 45
傳球 50
守備 50
整體評級 50

打擊能力：穩定擊球與選球是關鍵

儘管李灝宇在打擊上偏向積極攻擊速球，但他同時具備優異的選球能力，並能夠穩定擊出高品質的擊球。他在2024年2A的三振率僅17.9%，為他職業生涯完整賽季以來最低，但他的保送率卻意外下降，顯示他變得更具攻擊性。此外，他在2023年開始明顯傾向拉打，可能是受到伊利球場左外野適合長打的影響。然而，如果他能將更多滾地球轉換成平飛球，打擊效率將會有所提升。

跑壘與防守：具備全能二壘手潛力

李灝宇雖然身材較為厚實，但他的跑壘判斷與爆發力表現不俗。2024年，他在2A完成16次盜壘（僅1次失敗），成功率高達94.1%，展現出不容忽視的速度優勢。在守備方面，他在二壘展現穩定的防守能力，傳球與守備範圍均達到平均水準，使他成為老虎隊體系內重要的內野潛力股。

傷病影響與未來展望

李灝宇擁有不錯的打擊與防守潛力，但傷病問題影響了他的發展進度。2023年被交易至老虎隊後，他因小腿傷勢缺席一段時間，而2024年又因下背部拉傷提早結束賽季。這些傷勢使外界對他的未來角色產生疑問——他能否成為每日先發的球員，或最終只能擔任內野工具人？

2025年關鍵挑戰：升上3A

儘管存在傷病隱憂，李灝宇仍然年輕，且具備進一步成長的空間，有望成為老虎隊一大驚奇。2025年，他將挑戰3A托萊多泥母雞隊（Toledo Mud Hens），這將是他職業生涯最重要的測試。3A的投手擁有更成熟的變速球與指叉球，他必須在對抗變速球的能力上有所提升，才能避免在進攻端陷入困境。如果他能在3A展現穩定打擊與健康表現，將有機會更進一步，朝大聯盟發展。

隨著賽季展開，李灝宇的成長與調整將是老虎隊與台灣球迷關注的焦點。他是否能擺脫傷病影響，並證明自己具備大聯盟競爭力，將成為2025年值得期待的看點。

▲匹茲堡海盜台灣好手鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲匹茲堡海盜台灣好手鄭宗哲，防守與速度已達到大聯盟等級。（圖／達志影像／美聯社）

效力於匹茲堡海盜隊（Pirates）的鄭宗哲，則在球隊農場排名中位居第17。他在2019年以30萬美元加盟海盜隊，但因疫情影響，直到2021年才正式展開職業生涯。自此之後，他的發展速度迅速提升，憑藉優異的防守與跑壘能力逐步晉級。

2021年，他在佛羅里達新秀聯盟（FCL）度過了首個賽季，2022年則升上1A布雷登頓海盜隊（Bradenton Marauders）。2023年，他在高階1A表現出色，獲得升上2A的機會，並在休賽季被加入海盜隊的40人名單。然而，2024年回到2A時，他的打擊狀態有所下滑，但在球季結束前升上3A後，表現有所回升。

鄭宗哲球探報告 評分
打擊 45
力量 40
速度 60
傳球 50
守備 65
整體評級 40

打擊端：調整策略是關鍵 

鄭宗哲是「開路先鋒型」左打，擅長中外野方向的平飛安打，並且能利用速度優勢積極跑壘。然而，他一度嘗試改變打擊策略，認為要敲出更多全壘打才有機會登上大聯盟，因此變得過於拉打，影響了整體打擊穩定度。直到賽季後段，他才回歸本色，重新專注於把球打進場內、選球與兩好球後的打擊能力，而不是刻意追求全壘打。

守備與跑壘：大聯盟等級的游擊手 

鄭宗哲隨著生涯發展，在內野多個守位有出賽經驗，但毫無疑問，他已具備大聯盟游擊手的防守能力。他擁有優異的速度、守備範圍與靈活的身手，搭配出色的手套與準確的傳球，使他成為防守端的亮點。憑藉65分的守備評價，他即使在大聯盟層級，也能提供可靠的防守貢獻。

2025年展望：穩定打擊決定未來角色 

鄭宗哲在2025年將有機會進一步調整打擊策略，並爭取穩定的發展機會。他的防守與速度已達到大聯盟等級，關鍵在於他是否能夠維持穩定的打擊能力，讓自己成為每日先發的游擊手。即便未來無法成為球隊固定先發，他仍有望成為能守內野中線多個位置的工具人，為球隊提供深度戰力。

關鍵字： 鄭宗哲李灝宇MLB大聯盟

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