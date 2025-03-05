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領隊會議完整討論看這裡！二軍開打時間更改、大巨蛋試辦安檢

▲▼ 蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

▲會長蔡其昌今透露領隊會議內容        。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒今日領隊會議中通過多項重要議案，除了2026年實施壘包加大、將研議旅外資深球員加盟辦法之外，另外還有二軍時間賽程調整、大巨蛋安檢措施、聯盟辦公室搬遷計畫以及韓職冬盟參賽意願及2026年賽程規劃等多項議題。

根據會議決議，聯盟將直接向廠商訂購大壘包，尺寸將比照大聯盟規格。會長蔡其昌表示，要在今年實施可能有困難，主要是還要考慮庫存貨品的狀況，因此選擇2026年作為政策實施的最適當時間點。他指出，「明年春訓甚至更早就可以開始訓練，球隊將有一整年的時間來適應新規格。」

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此外，各球團達成共識，授權聯盟研議「資深旅外球員加盟辦法」，取代現行的「旅外傑出球員條款」。新辦法預計在下次領隊會議中提出討論，尚未正式通過與執行。

其他會議內容如下

二軍賽程調整因應夏季高溫

二軍賽事將於六至九月期間調整開賽時間至下午四時零五分，以避開夏季高溫。不過，照明設備無法使用或不符合標準的球場，包括園區（因設備故障）嘉義縣及亞太副球場等，則維持原本下午二時零五分的開賽時間。此調整旨在保障球員健康並提升比賽品質。


大巨蛋室內安檢措施試辦

領隊會議通過室內球場簡易安檢辦法，比照東京巨蛋及經典賽的安檢標準。蔡其昌會長表示：「對於室內球場的安全，我們將在熱身賽期間先行試辦，檢查球迷包包，與這次經典賽、火腿隊來台比賽相同。」他強調，由於大巨蛋屬封閉型場地，安全措施實屬必要，聯盟將增加工作人力以確保安檢流程順暢。

聯盟辦公室尋求搬遷機會

針對聯盟辦公室空間狹小的問題，會議中亦討論辦公室搬遷事宜。蔡其昌表示，「聯盟一直在提議現有辦公空間太小，將積極尋找搬遷機會」，以改善工作環境及提升行政效率。

韓職冬盟參賽意願高

會議中透露，韓國職棒(KBO)多支球團表示希望組隊參加今年冬季聯盟。其中樂天巨人、起亞虎及英雄隊展現強烈意願，但仍需解決球員工會相關問題。此舉將有助於提升冬盟賽事國際化及競爭水平。

2026賽程提早規劃與球場設施升級

為優化賽程安排，會議決議2026年賽程將提早半年進行抽籤及規劃。此外，聯盟將鼓勵並補助各球團在球場加裝更多鏡頭，以強化電視輔助判決系統，但細節仍需與轉播單位進一步協商確認。

這些決議顯示中華職棒持續致力於改善賽事品質、球場設施及球員與球迷體驗，同時積極推動與國際棒球組織的交流合作。

關鍵字： 中職壘包球員改善安檢

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