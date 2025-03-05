統一獅上半季七大主題日公布！台南主場推出「外野酷炫席」

▲統一獅台南主場外野週六、週日賽事推出「外野酷炫席」，2025年上半季推出七大主題日，3/6台南年度季票優先購票。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEN獅2025年主場賽事將於3月30日正式開幕，首戰在台南棒球場迎戰台鋼雄鷹。球隊今年特別規劃七大主題日，搭配多場特色賽事，帶給球迷全新體驗。此外，台南主場週六、週日賽事將推出**「外野酷炫席」**，讓球迷能近距離為外野選手加油，感受最熱血的棒球氛圍！

七大主題日活動一覽

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• 3.30、4.3｜《尚勇開戰》—開幕週假日主題日

• 4.11~4.13｜《臺日雙獅好友10週年》—前進臺北大巨蛋，連續三天雙獅交流

• 4.25~4.27｜《南人季-挺在地作伙拚》—與台鋼雄鷹聯名，展現南部棒球文化

• 5.9~5.11｜《回饋後山》—花蓮德興棒球場主場賽事

• 5.24~5.25｜《棒球的故事》—唐肇廷、傅于剛轉任教練感謝會

• 5.30~6.1｜《府城巷弄》—台南城市文化主題日

• 6.14~6.15｜《傑尼獅主題派對》—上半季最終主題日

台南主場週六、週日限定「外野酷炫席」

2025年統一獅推出全新「外野酷炫席」，位於中外野第二層看台區**（約400席），共計11場比賽： 3.30、4.3、4.26、4.27、5.24、5.25、5.30、5.31、6.1、6.14、6.15

「外野酷炫席」專屬福利

• 專屬指定座位

• 隨機兌換「外野酷炫席選手卡」及貼紙組合

• 比賽局間外野手與球迷互動

• UniGirls與應援團帶動氣氛

• 「外野酷炫超級任務」：當日先發外野手達成單場雙安猛打，將送出超值好禮（活動前一週公布獎品） 2025統一獅上半季主場售票資訊 優先購票時程

• 年度季票優先購票｜3/6（四）17:00~24:00

• 獅卡PLUS會員優先購票｜3/7（五）12:00~3/9（日）11:00

• 兆豐Ｘ統一獅聯名卡優先購票｜3/9（日）12:00~3/11（二）11:00

• 全面開賣｜3/11（二）12:00

6.14~6.15《傑尼獅主題日》套票活動時間尚未確定，將另行公告。

購票方式 • 全台統一超商ibon售票系統 • ibon網路售票系統 • 提供實體票券及電子票券服務 2025統一獅主、客應援區規劃

臺南市立棒球場 • 主隊應援：全主場（4.25~4.27台鋼聯名賽除外，主隊應援一壘區） • 客隊應援：三壘N區（4.25~4.27改為三壘E區）

臺北大巨蛋 • 主隊應援：全主場 • 客隊應援：外野B1 134區

嘉義市棒球場（無劃位入場） • 主隊應援：一壘區 • 客隊應援：三壘區

花蓮德興棒球場 • 主隊應援：一壘B3區 • 客隊應援：三壘D2區