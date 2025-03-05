兩位大哥先離席「有點寂寞」　佐佐木朗希首秀後幽默發言惹笑記者　

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊的佐佐木朗希於5日（台灣時間）在對戰辛辛那提紅人的熱身賽中迎來大聯盟春訓首度登板，與兩位日本球星大谷翔平、山本由伸同場，卻自嘲「有點寂寞。」

佐佐木朗希擔任第二任投手，在先發投手山本由伸退場後接替登板，主投3局被敲2支安打，送出5次三振，無失分，最快球速達99.3英里（約159.8公里），展現強大壓制力，也成功打消總教練羅伯斯（Dave Roberts）原本對他的疑慮。

賽後受訪時，佐佐木朗希回憶道：「登板前心情很興奮，但也有些不安。站上投手丘後，我專注於投球，也能夠好好感受這個氛圍。」當被問及球速連續逼近98、99英里，究竟是因為腎上腺素影響，還是技術進步時，他表示：「兩者都有關係。春訓期間，我有進入運動實驗室重新檢視動作，目前方向不錯，希望能繼續調整，再進一步提升表現。」

這場比賽也是佐佐木、大谷翔平、山本由伸三位日籍球星首度同場比賽，山本由伸先發4局便退場，大谷翔平3打數1安打，5局下打完最後一打席，7局下被換代打。然而由於大谷與山本提前退場回家，當佐佐木結束登板回到休息區時，發現隊友們已經離開，他笑說：「投完球回來發現沒有人，有點寂寞啊。」他的幽默發言也讓現場媒體笑了出來。

而被問到賽前與兩位前輩是否有特別交流，他則淡淡地表示：「沒有特別聊什麼，一切都很自然。」