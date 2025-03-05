運動雲

>

兩位大哥先離席「有點寂寞」　佐佐木朗希首秀後幽默發言惹笑記者　

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊的佐佐木朗希於5日（台灣時間）在對戰辛辛那提紅人的熱身賽中迎來大聯盟春訓首度登板，與兩位日本球星大谷翔平、山本由伸同場，卻自嘲「有點寂寞。」

佐佐木朗希擔任第二任投手，在先發投手山本由伸退場後接替登板，主投3局被敲2支安打，送出5次三振，無失分，最快球速達99.3英里（約159.8公里），展現強大壓制力，也成功打消總教練羅伯斯（Dave Roberts）原本對他的疑慮。

賽後受訪時，佐佐木朗希回憶道：「登板前心情很興奮，但也有些不安。站上投手丘後，我專注於投球，也能夠好好感受這個氛圍。」當被問及球速連續逼近98、99英里，究竟是因為腎上腺素影響，還是技術進步時，他表示：「兩者都有關係。春訓期間，我有進入運動實驗室重新檢視動作，目前方向不錯，希望能繼續調整，再進一步提升表現。」

這場比賽也是佐佐木、大谷翔平、山本由伸三位日籍球星首度同場比賽，山本由伸先發4局便退場，大谷翔平3打數1安打，5局下打完最後一打席，7局下被換代打。然而由於大谷與山本提前退場回家，當佐佐木結束登板回到休息區時，發現隊友們已經離開，他笑說：「投完球回來發現沒有人，有點寂寞啊。」他的幽默發言也讓現場媒體笑了出來。

而被問到賽前與兩位前輩是否有特別交流，他則淡淡地表示：「沒有特別聊什麼，一切都很自然。」

關鍵字： 棒球洛杉磯道奇春訓日籍球星佐佐木朗希

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

台灣內戰！運動家隊內戰對決林家正　莊陳仲敖有點想笑

台灣內戰！運動家隊內戰對決林家正　莊陳仲敖有點想笑

海盜鄭宗哲炸裂！連兩年大聯盟春訓開轟　棒打紅襪262場出賽投手

海盜鄭宗哲炸裂！連兩年大聯盟春訓開轟　棒打紅襪262場出賽投手

中國2比12慘遭巴西扣倒　3連敗無緣晉級經典賽會內賽

中國2比12慘遭巴西扣倒　3連敗無緣晉級經典賽會內賽

大谷翔平扛首棒DH　山本、朗希預計登板！日本3星將首度同場亮相

大谷翔平扛首棒DH　山本、朗希預計登板！日本3星將首度同場亮相

快訊／籃球史上第一人！　湖人詹姆斯NBA「生涯5萬分」達標

快訊／籃球史上第一人！　湖人詹姆斯NBA「生涯5萬分」達標

日本3星夢幻同場！佐佐木朗希首秀飆速159奪5K　大谷翔平敲安

日本3星夢幻同場！佐佐木朗希首秀飆速159奪5K　大谷翔平敲安

湖人沒戴維斯防守竟更強！　剩餘賽程聯盟「第3難打」成考驗

湖人沒戴維斯防守竟更強！　剩餘賽程聯盟「第3難打」成考驗

孫思堯僅打6場就遭日職籃Thank You　總經理曝解約原因

孫思堯僅打6場就遭日職籃Thank You　總經理曝解約原因

獨行俠從爭冠熱門到崩盤僅2個月　成湖人穩住西區前3推手

獨行俠從爭冠熱門到崩盤僅2個月　成湖人穩住西區前3推手

1招教你瞬間開出超完美衛生紙！

熱門新聞

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

台灣內戰！運動家隊內戰對決林家正　莊陳仲敖有點想笑

海盜鄭宗哲炸裂！連兩年大聯盟春訓開轟　棒打紅襪262場出賽投手

中國2比12慘遭巴西扣倒　3連敗無緣晉級經典賽會內賽

大谷翔平扛首棒DH　山本、朗希預計登板！日本3星將首度同場亮相

快訊／籃球史上第一人！　湖人詹姆斯NBA「生涯5萬分」達標

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

2對決林家正　莊陳仲敖有點想笑

3海盜鄭宗哲炸裂！連兩年大聯盟春訓開轟

4中國2比12慘遭巴西扣倒　3連敗無緣晉級經典賽會內賽

5大谷翔平扛首棒DH　山本、朗希登板

最新新聞

1PLG新招　年度第一隊改無位置劃分

2「護國神正」林正5年約續留領航猿！

3史上第一人　湖人詹皇轟生涯5萬分

4佐佐木朗希首秀後幽默發言惹笑記者

5樂天桃猿上半季預售即將開賣　4月兩場大巨蛋主場

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366