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樂天桃猿上半季預售即將開賣　4月兩場大巨蛋主場票價曝

▲▼2025上半季主場例行賽門票預售資訊。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼2025上半季主場例行賽門票預售資訊。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼2025上半季主場例行賽門票預售資訊。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿球團今日正式公布2025年上半季主場例行賽門票預售計畫，將於3月12日（三）透過ibon網路售票系統及7-ELEVEN超商機台開放會員與卡友優先購票，並於3月15日（六）全面開放購票。今年預售範圍更涵蓋4月23日（三）、24日（四）在台北大巨蛋舉行的兩場賽事，提供球迷更多觀賽選擇。

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為回饋廣大支持樂天桃猿的「10號隊友」，2025金猿卡、年間席持有者及2024樂猿卡會員可於3月7日（五）12:00起透過簡訊獲得優先購票序號。如未收到簡訊，可於3月10日（一）14:00前提供姓名與電話至票務信箱確認。

此外，樂天桃猿聯名卡友亦可透過ibon網路售票系統使用聯名卡結帳，享有專屬購票權益。至於年間席持有者，若有季票場次調整，球團將另行通知相關資訊。

樂猿卡會員現正開放招募，歡迎所有「10號隊友」加入！成為會員後可享有2025年下半季優先購票權益，並可獲得後援會專屬球衣、冰霸杯等贈品，還能參與進場集點兌換專屬贈品等多項會員福利。新球季即將展開，樂天桃猿誠摯邀請球迷們相約桃園球場，共同見證精彩賽事。

會員、年間席與聯名卡友於優先購票階段，每人每場限購4張，全面開賣後，每筆訂單最多可購買8張。尊猿席、團猿席、快樂炒、大樂放鬆區需等全面開賣後才開放購買，且不提供電子票服務。

電子票功能僅適用於ibon網路售票系統，7-ELEVEN超商機台則不支援電子取票。台北大巨蛋場次首波將開放B1內外野座位，L2區域將依銷售狀況陸續開放。

更多購票及賽事相關資訊，樂天桃猿球團將陸續公布，敬請球迷密切關注，並邀請所有「10號隊友」加入樂猿卡會員，享受更多專屬福利，一同迎接2025年球季的熱血賽事！

▲▼2025上半季主場例行賽門票預售資訊。（圖／樂天桃猿提供）

▲2025上半季主場例行賽門票預售資訊。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 樂天桃猿門票預售樂猿卡2025球季球迷福利

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