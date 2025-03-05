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中職開季高雄「大辦桌」限量900席開賣！36人啦啦隊女孩陣容公開

▲▼中職開季宣傳活動訊息。（圖／中職提供）

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記者楊舒帆／綜合報導

隨著新球季即將來臨，2025台灣運彩中華職棒開季宣傳活動盛大登場，今年特別移師高雄展覽館，舉辦最具台灣特色的「開季團圓大辦桌」，邀請球迷齊聚一堂，共同迎接中華職棒36年的到來，合計36位啦啦隊女孩大陣仗出席。活動門票將於3月6日中午12點在ibon售票系統開賣，限量900席，期待球迷熱情參與。

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長期支持台灣棒球運動的台灣運彩，今年再度攜手中華職棒，連續第三年冠名贊助開季宣傳活動，以實際行動力挺台灣棒球發展。今年的「開季團圓大辦桌」，特別邀請高雄內門知名辦桌大師洪師傅，為球迷準備豐盛佳餚，打造最熱鬧的棒球盛宴。活動總計開放90桌，共900席，並分為「白金區」100席1080元、「搖滾區」400席780元、「一般區」400席680元。每位入場球迷將可獲得「Team Taiwan高雄限定款應援毛巾」一條，並享受精彩的啦啦隊表演與互動遊戲，與球星們一同嗨翻開季。

今年的開季宣傳活動不僅有豐富美食，更集結六隊啦啦隊女孩帶來最強應援演出。中信兄弟應援團由畇二、林可、夏蕾、小迪、凱蒂、晴兒領軍，統一7-ELEVEN獅則有Mina、包子、侯芳、希美、千紘、柔一登場。樂天桃猿應援陣容包括陳伊、儷軒、芷軒、KAHO、李昀、岱縈，味全龍則由群群、蘿拉、心璇、菲菲、柳柳、賴可組成。富邦悍將的潔潔、KAPO、禾羽、雅惟、栗子、秀秀子，以及台鋼雄鷹的螢螢、圈圈、JC、一粒、妡0、李樂，也將展現精彩才藝，為球迷帶來一場視覺與聲音的震撼演出。

除了啦啦隊帶來精采表演，六隊球星也將現身開季宣傳活動，與球迷熱情互動。確切名單將於日後在中華職棒官方粉專公布，敬請期待。

開季辦桌尚澎湃，團聚高雄攏總來。2025年3月15日，活動將在高雄展覽館北館N2區舉行，中午12點正式開始，球迷可於上午11點進場。今年開季宣傳特別攜手高雄市政府、運動發展局合作，邀請所有棒球迷一同共襄盛舉。限量900席的棒球盛宴即將開放購票，球迷朋友千萬不要錯過這場一年一度的開季盛會！

▲▼中職開季宣傳活動訊息。（圖／中職提供）

▲▼中職開季宣傳活動訊息。（圖／中職提供）

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關鍵字： 中職開季台灣運彩高雄展覽館球迷

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