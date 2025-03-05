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海盜鄭宗哲炸裂！連兩年大聯盟春訓開轟　棒打紅襪262場出賽投手

▲▼鄧愷威、鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟熱身賽，海盜隊於3月5日（台灣時間）對戰紅襪隊，台灣旅美小將鄭宗哲在7局下轟出全壘打，這是他今年熱身賽首轟，也是他連續兩年在大聯盟熱身賽開轟。

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7局下，鄭宗哲站上打擊區，面對曾在大聯盟出賽262場的紅襪隊31歲資深投手富爾默（Michael Fulmer），鎖定第一顆卡特球大力揮棒，將球轟向右外野，全壘打出爐，為海盜隊貢獻第4分。9局下，他再度站上打擊區，但遭到三振。不過，海盜隊投手群早早崩盤，最終以4比12不敵紅襪。

鄭宗哲此役2打數1發全壘打，延續兩天前雙安的好手感，目前在熱身賽已累積3支安打，打擊率提升至0.308。

回顧去年熱身賽，鄭宗哲曾在2月29日與3月6日兩度開轟，而今年他延續紀錄，達成連續兩年在大聯盟熱身賽開轟的成就。

老虎李灝宇在對光芒時先發二壘手，第一打席遭到三振，第二打席擊出三壘滾地球出局，第三打席又遭到三振，此戰3打數都熄火，目前春訓15打數1安打，打擊率僅0.067，仍在尋找手感。

關鍵字： 鄭宗哲熱身賽台灣大聯盟全壘打

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