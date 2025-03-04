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隨隊防護員未配證件？蔡其昌強調一個少不了：不同想法都尊重

▲▼蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

▲蔡其昌。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）資格賽期間，中華隊因證件數量分配問題，隨隊6位防護員無法進入休息室協助治療。對此，蔡其昌回應，「大家有不同想法我都尊重。」

談到證件分配問題，「這次球隊證件僅有39張，包含球員28張、教練7張，翻譯與統籌經理各1張，後勤團隊只剩一人在裡面。」他也提到，因應每次比賽不同，在2023年經典賽，當時有規定，但管理沒有這麼嚴格，這次是極端嚴格。「我們配備固定，百人團隊是不會改變的，所有球員生活照顧都做到。」

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中華隊隊內防護員配備6人，這次賽事實際在休息室的防護員配備1人而且是大會配置，蔡其昌表示，「中職6個球團每隊配1人因應賽事規定不同，需要調整，或許是Q（經典賽資格賽）的關係，是配備一人。」

開賽前曾向大聯盟爭取，蔡其昌說，「他們說規定就是39張，我也接受。曾提過在大巨蛋空間進行物理治療，也因為公平拒絕，防護員上遊覽車都不行，把防護室設在飯店。不斷適應與調整。」

被問及有沒有考慮放進隨隊防護員，蔡其昌說，「沒有教練也沒辦法，9個教練要少誰？看起來沒有一個位置能省，28個選手更不用想，或許球界有不同見解，我都尊重。行政至少一人，他要統籌行政需求，另一個是翻譯，信任的翻譯需要有一人。」

蔡其昌表示，其實六個防護員都重要，例如只排進兄弟的防護員，也會有人質疑。較了解徐若熙的是龍隊防護員，也會有不同聲音。

蔡其昌說，「如何分配我都尊重，最後收到的名單我沒意見，教練的需求是如此。防護工作有大會防護員可以處理，這是當下覺得最好的方式。對於規定只能接受與調整。各界討論誰該進去、誰不該進去，有沒有更好的排法，大家有不同想法我都尊重。」

關鍵字： 中華隊WBC證件問題蔡其昌亞洲棒球

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