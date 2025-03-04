運動雲

>

綜合格鬥正式列入2026名古屋亞運　黃育仁看好台灣好手奪牌

▲▼綜合格鬥運動正式成為名古屋亞運項目。（圖／翻攝自Facebook／中華民國綜合格鬥協會 ）

▲綜合格鬥運動正式成為名古屋亞運項目。（圖／翻攝自Facebook／中華民國綜合格鬥協會 ）

記者游郁香／綜合報導

綜合格鬥運動確定將成為2026年名古屋亞運的正式比賽項目，中華民國綜合格鬥協會已開始規劃國手選拔事宜，並對台灣選手在亞運舞台上奪牌充滿信心。

中華民國綜合格鬥協會近日收到亞洲奧林匹克理事會的正式通知，確認綜合格鬥運動將列入2026名古屋亞運的比賽項目。比賽設有男子4個量級，包括現代的60公斤級、71公斤級及傳統的65公斤級、77公斤級；女子則設現代54公斤級及傳統60公斤級，共頒發6面金牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

協會發言人黃育仁在接受《中央社》採訪時表示，協會自2017年成立以來，透過舉辦國內賽事及積極參與國際賽事，努力推動綜合格鬥運動成為亞運和奧運項目。如今，綜合格鬥運動正式進入亞運，他對此表示樂觀其成。

黃育仁指出，過去兩年來，中華代表隊在亞洲綜合格鬥錦標賽及菲律賓公開賽中表現優異，甚至有選手奪得金牌，這讓他對台灣選手在亞運上的表現充滿期待。

針對國手選拔，黃育仁透露，協會計劃舉辦一場國手選拔賽，並結合業餘積分賽事，經過選訓會議等程序，選出最有潛力的選手代表台灣參賽。他相信，綜合格鬥運動進入亞運將為台灣的綜合格鬥發展注入一劑強心針，促進這項運動在台灣的成長。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

銳歐加盟富邦今代表哥國先發 勝騎士2年破百萬美元轉戰兄弟

銳歐加盟富邦今代表哥國先發 勝騎士2年破百萬美元轉戰兄弟

陳傑憲發出聲明離開躍樂經紀　強調「談約順利進行中」

陳傑憲發出聲明離開躍樂經紀　強調「談約順利進行中」

不只補強勝騎士　兄弟有望再搶下羅戈

不只補強勝騎士　兄弟有望再搶下羅戈

陳鴻文、蔣智賢中職生涯恐畫下句點 至今未獲青睞

陳鴻文、蔣智賢中職生涯恐畫下句點 至今未獲青睞

「台灣又來這招？」中華隊違規登日媒　球迷批花錢買優勢罰太輕

「台灣又來這招？」中華隊違規登日媒　球迷批花錢買優勢罰太輕

快訊／陳傑憲經紀公司「躍樂運動」爆帳目不實　負責人、職棒工會發聲明

快訊／陳傑憲經紀公司「躍樂運動」爆帳目不實　負責人、職棒工會發聲明

蔡其昌說明WBCQ違規事項　大聯盟書面未寫使用電子設備

蔡其昌說明WBCQ違規事項　大聯盟書面未寫使用電子設備

勝騎士沒回統一獅　新球季可望轉投中信兄弟

勝騎士沒回統一獅　新球季可望轉投中信兄弟

中華隊違規使用電子設備　WBC官方罰款2萬美元

中華隊違規使用電子設備　WBC官方罰款2萬美元

經典賽資格賽B組：巴西9比7驚險擊退德國！曼尼之子雙安建功

經典賽資格賽B組：巴西9比7驚險擊退德國！曼尼之子雙安建功

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

熱門新聞

銳歐加盟富邦今代表哥國先發 勝騎士2年破百萬美元轉戰兄弟

陳傑憲發出聲明離開躍樂經紀　強調「談約順利進行中」

不只補強勝騎士　兄弟有望再搶下羅戈

陳鴻文、蔣智賢中職生涯恐畫下句點 至今未獲青睞

「台灣又來這招？」中華隊違規登日媒　球迷批花錢買優勢罰太輕

快訊／陳傑憲經紀公司「躍樂運動」爆帳目不實　負責人、職棒工會發聲明

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1銳歐加盟富邦 勝騎士轉戰兄弟合約曝

2陳傑憲離開躍樂　談約順利進行中

3不只補強勝騎士　兄弟有望搶羅戈

4陳鴻文、蔣智賢中職生涯恐畫下句點

5中華隊違規登日媒　網批花錢買優勢

最新新聞

1「亞洲貓王」唐嘉鴻前進大港開唱！

2綜合格鬥正式列入2026名古屋亞運

3大聯盟洋投WBCQ好投　悍將觀察中

4柯瑞締造歷史！勇士退黃蜂爬上西區第6

5留不住羅戈　林華韋：已知有變數

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366