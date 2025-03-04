綜合格鬥正式列入2026名古屋亞運　黃育仁看好台灣好手奪牌

▲綜合格鬥運動正式成為名古屋亞運項目。（圖／翻攝自Facebook／中華民國綜合格鬥協會 ）

記者游郁香／綜合報導

綜合格鬥運動確定將成為2026年名古屋亞運的正式比賽項目，中華民國綜合格鬥協會已開始規劃國手選拔事宜，並對台灣選手在亞運舞台上奪牌充滿信心。

中華民國綜合格鬥協會近日收到亞洲奧林匹克理事會的正式通知，確認綜合格鬥運動將列入2026名古屋亞運的比賽項目。比賽設有男子4個量級，包括現代的60公斤級、71公斤級及傳統的65公斤級、77公斤級；女子則設現代54公斤級及傳統60公斤級，共頒發6面金牌。

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協會發言人黃育仁在接受《中央社》採訪時表示，協會自2017年成立以來，透過舉辦國內賽事及積極參與國際賽事，努力推動綜合格鬥運動成為亞運和奧運項目。如今，綜合格鬥運動正式進入亞運，他對此表示樂觀其成。

黃育仁指出，過去兩年來，中華代表隊在亞洲綜合格鬥錦標賽及菲律賓公開賽中表現優異，甚至有選手奪得金牌，這讓他對台灣選手在亞運上的表現充滿期待。

針對國手選拔，黃育仁透露，協會計劃舉辦一場國手選拔賽，並結合業餘積分賽事，經過選訓會議等程序，選出最有潛力的選手代表台灣參賽。他相信，綜合格鬥運動進入亞運將為台灣的綜合格鬥發展注入一劑強心針，促進這項運動在台灣的成長。