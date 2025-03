柯瑞締造歷史！勇士退黃蜂爬上西區第6　希爾德本季發威必勝

Steph lobs it up for a Buddy bucket ????pic.twitter.com/UmIfFihIx5 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 4, 2025

記者游郁香/綜合報導

勇士今(4)日作客東區倒數第2的黃蜂,天王柯瑞(Stephen Curry)飆出21分、10助攻、3籃板,成為NBA史上第4年長能連兩場繳出至少20分、10助攻的控衛,加上希爾德(Buddy Hield)在比賽後段挺身而出砍下全隊最高22分,灣區軍團終場以119比101大勝,以33勝28敗正式爬上西區第6。

▲勇士天王柯瑞率隊爬上西區第6。(圖/達志影像/美聯社)

因背部痙攣缺席前場對七六人之戰的「士官長」巴特勒(Jimmy Butler),本場比賽回歸後,狀態仍未完全恢復。他僅出手7次,拿下13分、4助攻、3籃板,整體表現不如前幾戰亮眼,但他仍為勇士攻防帶來穩定性,尤其是在下半場貢獻關鍵進攻與防守。

勇士一哥柯瑞今日攻下21分、10助攻和3籃板的雙十數據,成為NBA史上第4年長能連續兩場比賽繳出至少20分、10助攻的控衛,僅次於奈許(Steve Nash)、保羅(Chris Paul)和卡塞爾(Sam Cassell)。

Buddy almost hit the ceiling on this triple ????pic.twitter.com/NKbuSKAHvB — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 4, 2025

本季入隊後表現起伏不定的希爾德,在比賽後段挺身而出,貢獻全隊最高22分,其中5記三分球幫助勇士在3、4節打出28比12的關鍵攻勢,最終順利收下勝利。

▲勇士天王柯瑞。(圖/達志影像/美聯社)

希爾德過去10場比賽,有4場命中至少5記三分,卻也有6場總計三分32投7中。他此戰在黃蜂第3節將比分追至72比75時,連續命中兩顆三分球,勇士得以重新拉開雙位數差距,穩住比賽節奏。

值得一提的是,勇士在希爾德單場得分19分以上的比賽中,戰績為10勝0敗;在他至少得18分時,球隊戰績則為12勝1敗,足見他的火力對球隊的重要性。

除了希爾德與柯瑞外,後場小將波傑姆斯基(Brandin Podziemski)繳出19分、10籃板;格林(Draymond Green)貢獻16分、13籃板;巴特勒拿下13分,全隊5人得分上雙,展現球隊的深度與穩定性。

GP2 now is down on the floor after colliding with LaMelo Ball pic.twitter.com/27DNyA7gE7 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 4, 2025

不過這場勝利也伴隨著隱憂,「小手套」培頓二世(Gary Payton II)在第3節鼻子遭撞擊,被攙扶進入休息室。

在客場以119比101擊敗黃蜂後,勇士拿下近10戰第8勝,戰績來到33勝28敗,竄升西區第6;自從交易來巴特勒後,勇士取得8勝2敗。