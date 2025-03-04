柯瑞締造歷史！勇士退黃蜂爬上西區第6　希爾德本季發威必勝

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記者游郁香／綜合報導

勇士今（4）日作客東區倒數第2的黃蜂，天王柯瑞（Stephen Curry）飆出21分、10助攻、3籃板，成為NBA史上第4年長能連兩場繳出至少20分、10助攻的控衛，加上希爾德（Buddy Hield）在比賽後段挺身而出砍下全隊最高22分，灣區軍團終場以119比101大勝，以33勝28敗正式爬上西區第6。

▲勇士天王柯瑞率隊爬上西區第6。（圖／達志影像／美聯社）

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因背部痙攣缺席前場對七六人之戰的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），本場比賽回歸後，狀態仍未完全恢復。他僅出手7次，拿下13分、4助攻、3籃板，整體表現不如前幾戰亮眼，但他仍為勇士攻防帶來穩定性，尤其是在下半場貢獻關鍵進攻與防守。

勇士一哥柯瑞今日攻下21分、10助攻和3籃板的雙十數據，成為NBA史上第4年長能連續兩場比賽繳出至少20分、10助攻的控衛，僅次於奈許（Steve Nash）、保羅（Chris Paul）和卡塞爾（Sam Cassell）。

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本季入隊後表現起伏不定的希爾德，在比賽後段挺身而出，貢獻全隊最高22分，其中5記三分球幫助勇士在3、4節打出28比12的關鍵攻勢，最終順利收下勝利。

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

希爾德過去10場比賽，有4場命中至少5記三分，卻也有6場總計三分32投7中。他此戰在黃蜂第3節將比分追至72比75時，連續命中兩顆三分球，勇士得以重新拉開雙位數差距，穩住比賽節奏。

值得一提的是，勇士在希爾德單場得分19分以上的比賽中，戰績為10勝0敗；在他至少得18分時，球隊戰績則為12勝1敗，足見他的火力對球隊的重要性。

除了希爾德與柯瑞外，後場小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）繳出19分、10籃板；格林（Draymond Green）貢獻16分、13籃板；巴特勒拿下13分，全隊5人得分上雙，展現球隊的深度與穩定性。

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不過這場勝利也伴隨著隱憂，「小手套」培頓二世（Gary Payton II）在第3節鼻子遭撞擊，被攙扶進入休息室。

在客場以119比101擊敗黃蜂後，勇士拿下近10戰第8勝，戰績來到33勝28敗，竄升西區第6；自從交易來巴特勒後，勇士取得8勝2敗。