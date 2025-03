醫學專家憂厄文膝傷不妙！最壞情況曝　前搭檔唐西奇關心致敬

Former Dallas Mavericks guard Luka Dončić reacts to an Instagram post about Kyrie Irving's knee injury. pic.twitter.com/N1PrGgSaiq

記者游郁香/綜合報導

獨行俠後場王牌球星厄文(Kyrie Irving)不幸在今(4)日出戰國王的比賽倒下,他首節突破禁區時嚴重扭傷左膝,他堅持完成2罰才退場。美國運動醫學專家杰弗里斯(Evan Jeffries)直言,「不喜歡」他左膝彎曲和過度伸展的樣子,最壞情況恐是前十字韌帶撕裂。

Here is the Kyrie Irving Knee injury video…



I don’t like the way his left knee buckles and hyperextends



-Best case scenario: Hyperextension/bone bruise



-Worst case scenario: ACL tear pic.twitter.com/HHOXo8Pv5e