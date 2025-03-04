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醫學專家憂厄文膝傷不妙！最壞情況曝　前搭檔唐西奇關心致敬

記者游郁香／綜合報導

獨行俠後場王牌球星厄文（Kyrie Irving）不幸在今（4）日出戰國王的比賽倒下，他首節突破禁區時嚴重扭傷左膝，他堅持完成2罰才退場。美國運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）直言，「不喜歡」他左膝彎曲和過度伸展的樣子，最壞情況恐是前十字韌帶撕裂。

首節最後2分35秒，厄文在一次持球突破切入籃下時，無明顯碰撞下突然倒地，隨後痛苦地按著左膝長達數分鐘，表情顯得極為痛苦。然而，他拒絕直接離場，儘管無法將重量放在左腿上，仍選擇留在場上完成兩次罰球。

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▲▼獨行俠後場王牌厄文扭傷左膝被攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼獨行俠後場王牌厄文扭傷左膝被攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼獨行俠後場王牌厄文扭傷左膝被攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

站上罰球線前，厄文指向天空，接著冷靜出手，穩穩命中兩球，展現出極大的韌性與專業精神。這一刻，全場獨行俠球迷齊聲高喊「MVP！」向這位頑強的球星致敬，場面令人動容。

根據獨行俠官方的消息，厄文的傷勢為左膝扭傷，不過嚴重程度還有待進一步確認。美國運動醫學專家杰弗里斯在社群媒體上直言，「我不喜歡他左膝彎曲和過度伸展的樣子。」他還提到，最好的情況是過度伸展、骨挫傷，最壞的情況恐是前十字韌帶撕裂。

厄文忍傷完成罰球才退場，因為震撼交易而被迫與他「拆夥」的前獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic），隨即在社群媒體上向前搭檔致敬，留下眼含淚水與祈禱的表情符號。儘管兩人已成了對手，兄弟情誼不變，球迷看了稱他們已是「家人」，還有人感傷地說，「還是覺得稱唐西奇為『前』獨行俠球員很不對勁……他並不想離開，他們是兄弟。」

▲唐西奇被交易到湖人後首度對決前東家獨行俠，賽前厄文送上大擁抱。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇與厄文被迫拆夥，但兩人兄弟情誼不變。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠厄文Kyrie Irving唐西奇Luka Doncic

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