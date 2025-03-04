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蔡其昌說明WBCQ違規事項　大聯盟書面未寫使用電子設備

▲▼中職會長蔡其昌、陳傑憲出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓儀式 。（圖／記者李毓康攝）

▲中職會長蔡其昌 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）資格賽期間因違規使用電子設備，遭到大聯盟罰款2萬美元。對此，中華職棒會長蔡其昌接受媒體訪問時坦承確有違規，並說明事件經過。他強調：「規定就是規定，罰款就是罰款。」

蔡其昌表示，中華隊在比賽首日將電子設備搬進休息室，大聯盟現場管理人員當下便指出違反規定。「第一天把電子設備搬進休息室，大聯盟人員說這樣不行，違反規定，」

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此外，由於球隊後勤人員的證件有限，導致部分工作難以執行。他說明，中華隊後勤人員編制龐大，但證件數量有限，事前已與大聯盟台灣負責人溝通，但最終仍受限制。「證件實在太少，導致防護員無法進入休息室，我們曾詢問是否能在大巨蛋內的其他空間設置防護區域，但仍遭拒絕，『要公平』，」蔡其昌補充。

由於證件不足，中華隊的防護室被安排在飯店，而MLB僅提供39張證件，其中選手與教練就占了37張，剩餘2張給翻譯與行政人員。相較於以往，過去12強通常會發放較多的後勤證件，讓球隊能夠順利運作。

「39張怎麼夠？行政人員需要搬運貨物、裝備，過去都有十幾個人幫忙，這次卻只能靠2個人處理，」蔡其昌表示。此外，他也提到，在過去的12強賽與上屆經典賽都允許後勤人員進入休息室，這次資格賽卻嚴格限制，使球隊後勤運作面臨挑戰。他透露，「這部分我要檢討，相信日本隊看法跟我一樣，明年希望在東京戰能夠增加發放證件。」

透過同仁轉述的大聯盟人員的訊息了解具體過程，蔡其昌說明自己理解的狀況：「第一天貨物運進去，過去都沒有問題，都可以幫忙搬，第一天同仁沒證件，但他們要搬東西，大聯盟管理人員，讓我們搬進去沒有阻擋，比賽期間沒有證件。就被大聯盟請出去。」

他強調，中華隊使用的電子設備尚未啟用，其中包含印表機與手機。然而，隔日大聯盟人員進一步查證，確認無證件人員不得進入休息室，因此當天後勤人員便未再進入，由大聯盟行政人員代為搬運裝備。

當被問及是否有工作人員滑手機，蔡其昌回應：「當時有沒有同仁滑手機不知道，是大聯盟的亞太負責人來說，沒證件的不能進去，隔天就沒有進去，由其他大聯盟行政人員幫忙搬。」

針對MLB開出的2萬美元罰款，蔡其昌說，「的確有人搬進去，我也承認，這是隨隊設備，被罰錢理所當然，要督導的也要注意，規定就規定，罰款就罰款。事件本身是事實，但大聯盟書面文件，沒有看到他們正在使用電子設備的訊息。」此外他也提到，罰款文件的說明欄有寫到規定不能再犯。

關鍵字： 棒球中華隊罰款違規蔡其昌

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