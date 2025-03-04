陳鴻文、蔣智賢中職生涯恐畫下句點 至今未獲青睞

▲蔣智賢。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

2024年球季結束後，樂天桃猿與富邦悍將分別釋出了陳鴻文與蔣智賢。如今已進入2025年3月，兩人仍未獲得任何球隊青睞，職業生涯恐將就此畫下句點。

現年39歲的陳鴻文比蔣智賢年長兩歲，兩人擁有諸多相似經歷：同樣畢業於高雄三民高中，曾赴美挑戰小聯盟並最高升至3A，返台選秀皆以狀元身份加盟兄弟，後因「五虎將風波」黯然離隊轉戰富邦悍將。此外，他們也曾多次披上國家隊戰袍，並肩作戰於國際賽場。然而，儘管擁有輝煌時刻，兩人在中職期間始終未能奪得總冠軍，成為一大遺憾。

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蔣智賢：曾經的「四割男」，巔峰後快速下滑

蔣智賢自青少年時期便備受矚目，三級棒球時期多次入選國家隊，2006年加盟波士頓紅襪，在小聯盟的表現不俗。2011年於2A出賽120場，繳出0.302打擊率、18轟與86打點的成績，然而始終未能接到升上大聯盟的通知。同年季中，他被交易至西雅圖水手。

旅美期間，蔣智賢曾代表中華隊出戰2008年北京奧運、2009年經典賽及2012年天津東亞運，卻三度在國際賽場敗給中國隊。特別是2008年對中國之戰，他在比賽中遭外野回傳球擊中臀部，至今仍是球迷津津樂道的趣事。

2015年，蔣智賢投入中職選秀，以第一指名身分加盟中信兄弟。隔年，他繳出0.402打擊率，締造罕見的「四割」成就，至今仍保持著0.738的單季最高長打率紀錄。然而，2017年球季結束後，他因「五虎將風波」轉戰至富邦悍將。

2018年，蔣智賢富邦的首個球季即奪下打點王，貢獻89分打點。但隨後傷勢頻繁，出賽數逐年遞減，最終難逃被球隊釋出的命運。他的中職生涯最終停留在97發全壘打，未能突破百轟里程碑。

▲陳鴻文。（圖／樂天桃猿提供）

陳鴻文：曾兩度稱霸救援王，最終沉寂

陳鴻文於2007年加盟芝加哥小熊，與蔣智賢有類似的發展歷程。2010年，他在2A先發16場，繳出8勝6敗、防禦率2.96的成績，隨後多數時間待在3A，但始終無緣登上大聯盟。

2012年底，陳鴻文參與中職季後選秀，首輪獲兄弟指名。最初在先發與後援角色間游移，最終確立為牛棚戰力，並於2015、2016年連續奪下中職救援王。

然而，他在2017年球季結束後與蔣智賢一同捲入「五虎將風波」，隨後轉戰富邦悍將。 2019年是陳鴻文的生涯代表作，他在該季出賽50場，繳出6勝0敗、4中繼、20救援，防禦率1.70，每局被上壘率僅0.92的精采表現。

季末，他行使海外自由球員資格，曾吸引日職球隊關注，然而最終未能成行。2023年，他轉戰樂天桃猿，兩年後遭釋出，如今與蔣智賢一樣，未有新東家接手。