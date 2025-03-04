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銳歐加盟富邦今代表哥國先發 勝騎士2年破百萬美元轉戰兄弟

▲味全龍隊洋將銳歐。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊洋將銳歐。（圖資料照／味全龍隊提供）

記者王真魚／綜合報導

經典賽資格賽B組進入第二天賽程，哥倫比亞將於台灣時間上午9時對戰中國，由前味全龍洋將銳歐擔任先發投手。在這場關鍵賽事前夕，銳歐也傳出好消息，確定與中華職棒富邦悍將達成共識，新賽季將加盟新東家。

銳歐並未選擇回歸味全龍，主要原因在於雙方對定位存在差異。他希望在球隊擔任先發投手角色，而龍隊傾向繼續安排他在後援位置。

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回顧去年效力味全龍的優異表現，銳歐單季出賽63場，總計投球92.1局，防禦率僅1.17。本季，他將以先發之姿轉戰悍將。

哥倫比亞隊在昨日賽事以5比0完封巴西隊，率先搶得首勝。作為美國出生的哥倫比亞裔投手，銳歐今天將代表哥倫比亞出戰中國隊，期待藉此證明自己能夠勝任先發角色，並全力幫助球隊取得第二勝。

▲▼ 勝騎士 。（圖／記者王真魚攝）

▲勝騎士 。（圖／記者王真魚攝）

另一方面，前統一獅洋將勝騎士將轉戰中信兄弟。去年他曾失落看著中信兄弟拋下奪冠彩帶。今年，他將換上黃衫，與冠軍班底並肩作戰，期待親自體驗封王榮耀。

據悉，統一獅當初開給勝騎士2年總值90萬美金的合約，不過勝騎士當時有意挑戰美職，尋求附帶大聯盟春訓的合約。

228後，勝騎士也同步獲得中職3支球隊報價，據了解，除了兄弟之外，富邦悍將、味全都有出手搶人。

其中兄弟端出兩年保障年薪破100萬美元的優渥條件，平均年薪超過50萬美元，最終勝騎士在昨晚11點多做出決定，正式點頭加盟中信兄弟

關鍵字： 銳歐哥倫比亞中國富邦經典賽

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