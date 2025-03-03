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快訊／陳傑憲經紀公司「躍樂運動」爆帳目不實　負責人、職棒工會發聲明

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲所屬經紀公司爆帳目不清。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

躍樂運動行銷公司旗下擁有陳傑憲、陳晨威、曾頌恩等大咖球星，不料爆出前負責人詹姓夫妻經營時期，出現多筆不明金流、數筆帳目均無法核對，甚至給付予球員的相關費用與合約內容不符。為此，現任鄭姓負責人3日委託律師發出3點聲明，職棒工會也強調已啟動調查，確保工會會員權益不受影響。

躍樂運動行銷現任負責人鄭永昌聲明全文：

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一、本人自民國114年2月19日接手躍樂公司之經營後，發現由前詹姓負責人及其丈夫蔡姓股東經營本公司時期，有多筆不明金流，經本人與其他股東詢問後，其二人多次推諉卸責。日前本人要求前詹姓負責人及蔡姓股東交付球員經紀合約書等紙本資料，蔡姓股東竟回應紙本資料均已銷毁，事後又由前詹姓負責人補寄多名球員之經紀合約書予本人，其言行顯前後矛盾。

二、近期業界訛傳躍樂公司已無繼續經營之意願等，均屬謠言，本人特於此聲明將持續經營躍樂公司，並釐清過往金流與帳目，以維護躍樂公司及球員之權益。

三、另躍樂公司於前詹姓負責人任職期間，有數筆帳目均無法核對，給付予球員之相關費用更與合約内容不符，認前詹姓負責人於任職期間，恐已違反忠實義務，更有挪移、侵占公司資產之嫌，為維護躍樂公司及各球員之權益，已委請律師協助後續法律程序，如涉不法，必追究其法律責任。

▼現任鄭姓負責人發出3點聲明。（圖／翻攝自YOLO Sports 躍樂運動行銷）

▲陳傑憲經紀公司「躍樂運動」爆帳目不實　負責人發聲明。（圖／翻攝自YOLO Sports 躍樂運動行銷）

職棒工會聲明全文如下：

關於2024年度受認證單位 - 躍樂運動行銷股份有限公司近期發生的內部變動，工會已在今（114）年1月中收到相關訊息後，即時啟動調查與協助，確保工會會員的權益不受影響。

同時，工會正在展開以下行動：

✅ 確保工會會員的經紀契約與商業合作不受影響，不因相關變動導致權益受損或合作中斷。

✅ 保障工會會員的選擇權，讓每位會員都能清楚了解現況，並自主決定未來的合作對象。

✅ 調查與釐清躍樂前後團隊的營運與財務狀況、經紀團隊 (包含已離開團隊的受認證經紀人) 的認證資格，並確認與工會會員的合作關係，確保所有契約權益與服務內容獲得應有保障。

✅ 確保市場正常運作，讓工會會員能順利獲得符合需求的經紀服務，避免因個別經紀公司變動影響選手生涯發展。

工會將持續監督並釐清相關狀況，並與聯盟、各球團及相關單位保持溝通，維持市場環境穩定，以確保整體經紀市場能在符合業界需求的前提下，依循規範正常運作。

 
關鍵字： 陳傑憲躍樂運動

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