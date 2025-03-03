「台灣又來這招？」中華隊違規登日媒　球迷批花錢買優勢罰太輕

▲中華隊違規使用電子設備一事登上日媒。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽上周落幕，台灣球迷仍沉浸在中華隊晉級喜悅之際，卻傳出中華隊違規使用電子設備遭罰2萬美元，甚至被主辦單位警告，再違規就取消參賽資格。日本媒體也報導了此事，有球迷立刻想起台灣在去年12強賽臨時更換先發投手一事，批評罰則太輕，可能變相鼓勵球隊「花錢買優勢」。

根據大會規定，WBC資格賽期間嚴禁使用手機、筆電、印表機等電子設備，然而據了解，中華隊在資格賽首戰對陣西班牙時，不僅有協助搬運的人員在放裝備的辦公室使用手機而違規，辦公室內更出現了筆記型電腦與印表機，甚至列印情蒐資料。

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該行為隨即遭到大聯盟人員制止。除了罰鍰外，未配戴證件的工作人員當場被請出球場，WBC總裁史莫（Jim Small）亦全程掌握此事。

中華隊違規一事也登上日本媒體，當地球迷對此紛紛表達不滿，不少人認為罰鍰金額過低，根本無法遏止違規行為，甚至可能變相鼓勵球隊透過「花錢買優勢」。

▲中華隊上周驚險晉級經典賽正賽 。（圖／記者李毓康攝）

有人憤怒表示，「台灣在12強賽時就曾違規（指臨時更換先發投手一事），付了罰鍰後就沒事了，現在在WBC又做一樣的事……這樣下去，未來所有球隊都會仿效。罰鍰應該提高到3000萬日圓以上，否則到了正賽他們還是會故技重施。」

另一名球迷則批評，「這根本不是罰鍰，而是『衡量成本效益來決定是否違規』。如果真的想懲罰這類行為，罰鍰應該至少提高100倍。」

還有人提到，「沒想到台灣竟然會做出這種事情，感覺他們是『為了勝利不擇手段』，可能覺得『只要能贏，罰鍰根本不痛不癢』。如果這次WBC只有罰鍰了事，未來會有更多球隊違規，應該設立更嚴厲的懲罰，例如取消資格。」

更有人狠批，「台灣的實力不如其他強隊，他們現在已經進入『為了贏，能做的都做』的階段了。」

WBC賽事向來對電子設備的使用有嚴格規範，目的是避免球隊在比賽中獲得不公平優勢。然而，這次中華隊的違規行為，不僅影響球隊形象，也讓日本球迷對賽事公平性產生疑問。