NBA雷霆馬刺激烈衝突！3人被趕出場　SGA意外晃倒工作人員

記者游郁香/綜合報導

馬刺今(3)日在主場強碰西區龍頭雷霆,第3節還剩3分鐘左右,場上爆發激烈衝突,導火線是聖城前鋒尚帕尼(Julian Champagnie)試圖將球傳入內線時,不小心「肘擊」奧克拉荷馬替補威廉斯(Kenrich Williams)的臉,兩人隨即發生推擠, 最終導致3人被趕出場。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大(右)。(圖/達志影像/美聯社)

雷霆記者洛倫茲(Joel Lorenzi)報導,尚帕尼與威廉斯發生身體接觸,威廉斯對此非常不滿,進而引發這場衝突。起先是兩人在記分台附近互相推擠,這時馬刺前鋒索漢(Jeremy Sochan)剛好完成一記扣籃,他見狀後立刻「加入戰局」,導致場上局勢進一步升溫。

隨後雷霆後衛多特(Lu Dort)也被捲入其中,裁判與教練組趕忙介入,迅速將雙方球員分開。值得一提的是,奧克拉荷馬一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)試圖勸架,卻被工作人員誤以為要「加入」,在要拉住SGA的過程中,該工作人員意外被晃倒在地,畫面引起熱議。

He thought Shai was trying to get involved in the scuffle. ????????



(h/t @50NuancesDeNBA)



pic.twitter.com/DMsbzBxuPt