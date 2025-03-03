NBA雷霆馬刺激烈衝突！3人被趕出場　SGA意外晃倒工作人員

SCUFFLE BETWEEN THUNDER & SPURS! LU DORT WAS EJECTED! ???????? pic.twitter.com/tofHA2UJCW — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 3, 2025

記者游郁香／綜合報導

馬刺今（3）日在主場強碰西區龍頭雷霆，第3節還剩3分鐘左右，場上爆發激烈衝突，導火線是聖城前鋒尚帕尼（Julian Champagnie）試圖將球傳入內線時，不小心「肘擊」奧克拉荷馬替補威廉斯（Kenrich Williams）的臉，兩人隨即發生推擠， 最終導致3人被趕出場。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（右）。（圖／達志影像／美聯社）

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雷霆記者洛倫茲（Joel Lorenzi）報導，尚帕尼與威廉斯發生身體接觸，威廉斯對此非常不滿，進而引發這場衝突。起先是兩人在記分台附近互相推擠，這時馬刺前鋒索漢（Jeremy Sochan）剛好完成一記扣籃，他見狀後立刻「加入戰局」，導致場上局勢進一步升溫。

O Jeremy Sochan ????????



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隨後雷霆後衛多特（Lu Dort）也被捲入其中，裁判與教練組趕忙介入，迅速將雙方球員分開。值得一提的是，奧克拉荷馬一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）試圖勸架，卻被工作人員誤以為要「加入」，在要拉住SGA的過程中，該工作人員意外被晃倒在地，畫面引起熱議。

He thought Shai was trying to get involved in the scuffle. ????????



(h/t @50NuancesDeNBA)



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這場衝突並未持續太久，尚帕尼、威廉斯與多特最終都被判技術犯規並驅逐出場，索漢則被給了一次技術犯規，但未遭驅逐。

尚帕尼被趕出場前攻下8分，多特則貢獻9分、9籃板，威廉斯則有3籃板、1助攻。這場衝突後，雷霆仍穩住局勢，在當家悍將威廉斯（Jalen Williams）猛轟41分、7助攻和6籃板，一哥吉爾傑斯-亞歷山大攻下31分、8助攻和4籃板帶領下，以146比132取勝。

▲馬刺索漢（下）。（圖／達志影像／美聯社）