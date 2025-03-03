大谷翔平敲安！一壘「慶祝儀式」落空只能苦笑　教練回應了

It looks like Shohei Ohtani is missing Clayton McCullough at 1B already

pic.twitter.com/Q5CUrn2cnq — Dodgers Nation (@DodgersNation) March 2, 2025

▲大谷翔平企圖「頭盔撞擊」儀式卻未收到回應。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊的大谷翔平於3日（台灣時間）對陣白襪的比賽中，以「第一棒、指定打擊」身份出賽。第四局無人出局的第二個打席，他擊出安打，連續兩場比賽都有安打表現，此戰2打數1安打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首局的第一個打席，大谷面對白襪先發投手馬丁（Davis Martin），在滿球數後被一顆外角滑球三振。然而，在下一個打席，他立刻做出回應。

面對白襪第二任投手亞當斯（Mason Adams）投出的第一球偏高的卡特球，大谷雖然被內角球稍微壓迫，但仍然運用力量將球送往中外野，形成安打。然而，戲劇性的場面發生在這之後。

當天擔任一壘教練的並非熟悉的伍德沃德（Chris Woodward）教練，而是穿著16號球衣的3A奧克拉荷馬城打擊教練布里斯（Manny Burriss）。由於伍德沃德教練當時隨隊前往客場對戰運動家，因此布里斯暫代一壘教練職務。

自去年起，大谷與一壘教練之間的「頭盔碰撞（Head Bump）」成為了例行動作。他過去常與當時的一壘教練麥卡勒（Clayton McCullough）互相碰頭盔，但麥卡勒本季已轉任馬林魚隊新任總教練，這項「儀式」則由伍德沃德教練接手。

然而，這天的一壘教練是臨時人選，似乎不清楚這個慣例。大谷本能地稍微傾斜頭部，但布里斯教練卻目視本壘方向未有動作。即便大谷的頭幾乎轉到90度，但最終仍未能完成這個「儀式」。

「這是我第一次擔任他的教練，我根本不知道他有這個習慣。我一直以為這只是他和克萊頓（前教練 Clayton McCullough）之間的互動，所以當他朝我過來時，我完全沒反應過來，真的被打個措手不及。（大谷）當時笑了出來。」賽後，布里斯教練苦笑著解釋。

在1日對上老東家天使的春訓首戰中，大谷便以首打席全壘打震撼開局，這一球正是從高中學長、已確定為天使開幕戰先發投手的菊池雄星手中敲出。2日對上巨人之戰則未出賽。本場比賽是他相隔兩場後再次上場，逐步調整狀態。