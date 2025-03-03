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陳念琴越級打怪！不受第2回合給分影響　超強戰技奪金

▲我國女子好手陳念琴巴黎奧察運拳擊4強賽 。（圖／中華奧會提供）

▲我國女子好手陳念琴本週遠赴保加利亞參賽，圖為巴黎奧察運拳擊4強賽畫面。（資料照／中華奧會提供）

文／中央社

在巴黎奧運拿下女子拳擊銅牌的台灣好手陳念琴，2日在保加利亞舉行的斯特蘭國際拳擊賽70公斤級冠軍戰，靠著流暢的技術和戰術，以4比0的積分擊敗希臘對手康絲丹堤妮度如願摘金。

台灣「抗癌女拳王」陳念琴，在去年巴黎奧運拿下女子拳擊66公斤級銅牌，本週她遠赴保加利亞參賽，越級挑戰70公斤級，並且在2日的冠軍戰擊敗對手，拿下今年首場國際賽金牌。

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陳念琴在冠軍戰對上希臘的康絲丹堤妮度（Elisavet Konstantinidou），首回合雙方都還在試探拳路，陳念琴也打得相對保守，但5名裁判還是一致給了10分滿分。

第2回合陳念琴加強攻勢，多次趁著反擊拳打中對手，包括在剩下1分38秒、50秒時，都因為明顯擊中對手遭到裁判暫停讀秒。

意外的是，第2回合結束，5名裁判竟有1名給了陳念琴8分，反而兩度被主審讀秒的康絲丹堤妮度獲得10分。

▲▼我國「抗癌女拳王」陳念琴於巴黎奧運拳擊女子66公斤級賽事順利挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳念琴於巴黎奧運拿下女子拳擊66公斤級銅牌。（圖／達志影像／美聯社）

陳念琴沒有受到給分的影響，第3回合火力全開，儘管對手急於搶攻想要追分，但陳念琴的防守功力也相當了得，不斷閃躲讓對手揮空，最終如願收下勝利。

經過3回合賽事，陳念琴以30比26、28比28、30比26、30比26、30比26，積分4比0勝出。

關鍵字： 陳念琴

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