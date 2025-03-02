中國延攬3華裔好手參加WBC資格賽　自家球迷關注度低原因曝

▲效力紅襪高階1A的左投吳昌晨（Jeremy Wu-Yelland）。（圖／翻攝自X／Shawn Spradling）

文／中央社

中國今年參加世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），延攬3位華裔選手參賽。然而對於這幾位華裔選手不熟悉，加上陌生的對手、比賽時差等問題，連中國棒球迷都坦言，這次的關注度相對較低。

中國將與巴西、德國、哥倫比亞於美國亞利桑那當地時間3月2日起進行WBC的資格賽，爭取分組前2名，以進入2026年正賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而比起2023年的WBC會內賽或是亞運，中國球迷熱烈討論甚至舉辦直播派對活動，這次賽事在中國球迷之間的關注度反而沒有像前幾次比賽一樣高。

在北京一間棒球俱樂部打球的球員阿威告訴中央社記者，雖然同好們都喜歡棒球，但是這次的討論度確實不如過往，其中一個原因是對於對手並不熟悉。他提到，雖然知道這次包含中國在內的幾個參賽國家都有找了在美國打球的選手，但並不是所有人都關注美國職棒，而且對於中國找的幾位選手也不認識。

Brazil, China, Colombia and Germany begin play in Tucson, Arizona tomorrow for the final 2 spots in the 2026 #WorldBaseballClassic!



Tickets: https://t.co/0uBpV97Ddg pic.twitter.com/OM3G4PHqMb — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 1, 2025

此外，很多人光是聽到對手是巴西、德國、哥倫比亞，就沒興趣了。阿威坦言，如果對手是日本、韓國，就算不是職業選手，關注度確實會比較高。

上海一間運動餐廳的經理楊先生接受中央社訪問時表示，中國看棒球的人確實不如籃球、足球那麼多，然而過往幾次大賽時，仍會有球迷詢問有關直播活動的事宜，但是今年的WBCQ至今僅零星一、兩個詢問而已。

他認為「時差」是最大的問題，過去的幾場大賽都在亞洲甚至就在中國，可以說是沒有時差的問題。但這次在美國比賽，跟中國日夜顛倒。光是這樣就打消許多人看直播的念頭了。

由於WBC的系列賽事對於選手血緣認定較為寬鬆，因此各國都找來了不少外援，中國也不例外。今年的中國代表隊共有3位華裔選手，分別是效力紅襪高階1A的左投吳昌晨（Jeremy Wu-Yelland）、在新加坡出生、美國長大的投手張彥倫（Yanlun Zhang）、獨立聯盟的湖國碼頭犬隊（Lake Country DockHounds）的外野手班傑明（Samuel Benjamin）。

雖然關注度不如過往，然而阿威表示，許多一起看球的朋友都希望這幾位接受美國棒球體系訓練的選手，能夠藉著這次的機會和中國的選手交流，讓中國的棒球持續精進。