中國延攬3華裔好手參加WBC資格賽　自家球迷關注度低原因曝

▲效力紅襪高階1A的左投吳昌晨(Jeremy Wu-Yelland)。(圖/翻攝自X/Shawn Spradling)

文/中央社

中國今年參加世界棒球經典賽資格賽(WBCQ),延攬3位華裔選手參賽。然而對於這幾位華裔選手不熟悉,加上陌生的對手、比賽時差等問題,連中國棒球迷都坦言,這次的關注度相對較低。

中國將與巴西、德國、哥倫比亞於美國亞利桑那當地時間3月2日起進行WBC的資格賽,爭取分組前2名,以進入2026年正賽。

然而比起2023年的WBC會內賽或是亞運,中國球迷熱烈討論甚至舉辦直播派對活動,這次賽事在中國球迷之間的關注度反而沒有像前幾次比賽一樣高。

在北京一間棒球俱樂部打球的球員阿威告訴中央社記者,雖然同好們都喜歡棒球,但是這次的討論度確實不如過往,其中一個原因是對於對手並不熟悉。他提到,雖然知道這次包含中國在內的幾個參賽國家都有找了在美國打球的選手,但並不是所有人都關注美國職棒,而且對於中國找的幾位選手也不認識。

Brazil, China, Colombia and Germany begin play in Tucson, Arizona tomorrow for the final 2 spots in the 2026 #WorldBaseballClassic!



Tickets: https://t.co/0uBpV97Ddg pic.twitter.com/OM3G4PHqMb