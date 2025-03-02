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「沒人知道交易？」戴維斯質疑湖人高層　美專家：提前1個月知情

▲▼戴維斯日前重返湖人主場。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯日前重返湖人主場。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

10屆全明星長人戴維斯（Anthony Davis）日前首度以獨行俠球員身份來到洛城主場，儘管他已接受現實，準備迎接新挑戰，但他對湖人內部每個人都說「沒人知道這筆交易」一事感到懷疑。《ESPN》專家古德斯貝瑞（Kirk Goldsberry）也在節目上爆料，湖人高層在交易發生前1個月就知情。

曾被視為達拉斯「基石」的唐西奇（Luka Doncic），上個月初在一筆震撼交易中與戴維斯「互換東家」，獨行俠與湖人交涉過程保密工作「滴水不漏」，也讓各界震驚。不過身為主角之一的戴維斯日前接受《洛杉磯時報》專訪，被問到是否相信這筆交易真的在最後一刻才被湖人管理層知悉時，他毫不猶豫地表達了懷疑。

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▲唐西奇被交易到湖人後首度對決前東家獨行俠，賽前厄文送上大擁抱。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇被交易到湖人後首度對決前東家獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

戴維斯直言，「管理層有他們的考量，當然，他們會做對組織最有利的事。所以，我不知道他們是否有告訴我交易的『真相』，我也不知道哪部分是真的，哪部分是假的。每個人都說沒有人知道這筆交易，說這是最後一刻才決定的，但老實說，我不相信。」

根據湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）與獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）的說法，這筆交易的談判直到最後一刻才由球隊老闆敲定。在交易達成之前，沒有其他人知道，包括湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）、獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）、戴維斯的經紀人保羅（Rich Paul），甚至是被交易的球星本人。

▲▼戴維斯日前重返湖人主場。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯日前重返湖人主場。（圖／達志影像／美聯社）

但已在NBA打滾多年的戴維斯質疑，「這不是我第一次被交易，我很清楚這種交易通常怎麼運作。一般來說，當一名球員被放上交易談判桌，經紀人或管理層總會事先有所溝通，不管是提醒、暗示，或是某種談話。但這次的交易，一直到消息出來，我才知道自己要被交易了。我不認為這種等級的交易，球隊高層真的一無所知。」

《ESPN》數據分析師古德斯貝瑞也在節目上爆料，湖人整個管理層「提前1個月」就知道唐西奇交易案會發生，「這件事並沒有被保密。我不認為湖人只讓老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）和佩林卡知道這筆交易。」似乎驗證了戴維斯的懷疑。

關鍵字： NBA湖人獨行俠戴維斯唐西奇

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