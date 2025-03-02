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湖人「鄉村Kobe」MRI檢查結果出爐　最快周一對快艇復出

▲▼湖人里夫斯傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人里夫斯昨日對陣快艇傷退。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）昨（1）日比賽因小腿不適提前退場，今天MRI檢查結果出爐，結果顯示他的右小腿並無嚴重傷勢。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，里夫斯被列為每日觀察名單，最快可能在周一對陣洛杉磯快艇的比賽中復出。

湖人昨日106比102戰勝快艇，這是2隊2連戰交手的第1場，里夫斯在首節後段被換下場後未再回歸。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，由於里夫斯感覺小腿緊繃，因此基於預防考量讓他下場休息。

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本賽季至今，里夫斯出戰53場比賽，場均可貢獻19分、6助攻、4籃板、1次抄截，三分球命中率36%，他的得分、助攻、抄截數據均創下生涯新高。本季當里夫斯在場時，湖人團隊的淨效率值為+4.3，而當他不在場時則下降至-3.7；隊內只有芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）比他影響力更大。

▲▼湖人里夫斯傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫斯最快周一對陣快艇可復出。（圖／達志影像／美聯社）

「我認為他對我們球隊的重要性不亞於任何一名球員。」瑞迪克在2月里夫斯對溜馬拿下生涯新高45分時表示，「當他因臀部傷勢缺陣時，能感受到他的影響力非常明顯，我們的戰力明顯受到影響，甚至當他只是坐在板凳上時，我們都能感受到他的存在帶來的能量，他真的能為我們帶來很大的爆發力。」

湖人目前正處於5連勝，過去18場比賽贏下15場，取得37勝21敗，在灰熊今日以128比130不敵馬刺，戰績變成38勝22敗後，湖人正式超越灰熊，登上西區第3。

關鍵字： NBA里夫斯湖人

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