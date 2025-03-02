勇士該感謝快艇？還好沒交易來喬治　穆迪崛起成X因子

▲喬治本季在七六人表現掙扎。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今（2）日挾帶5連勝的絕佳氣勢作客七六人，《NBC體育》記者強森（Dalton Johnson）賽前撰寫長文分析，為何現在是勇士該「感謝」快艇去年拒絕把喬治（Paul George）交易到灣區的最佳時機，他直言勇士成功躲過了一場災難，「有時候，最好的交易，就是不交易。」

去年休賽季，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy）積極推動「先簽後換」網羅喬治的交易，但快艇最終選擇不與勇士交易，而是直接讓喬治成為自由球員。這個決策當時讓外界費解，但現在回顧，勇士應該慶幸這筆交易未能成行。

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喬治最終與七六人簽下4年2.11億美元的大合約，但他在新東家的表現卻令人失望。本季至今，他的三分命中率僅35.8%，缺席了19場比賽，他在場上時，費城僅取得14勝25敗（勝率35.9%）的慘績。

▲勇士沒能交易來喬治反倒躲過災難？（圖／達志影像／美聯社）

勇士當時拒絕交易前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）等主力與年輕新星，保住了核心陣容，並在季中以威金斯（Andrew Wiggins）作為主要籌碼，在交易截止日前換來前熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler），這筆交易對球隊影響深遠。巴特勒的加盟讓後場小將穆迪（Moses Moody）獲得更多機會，不僅成功站穩先發，且在球隊戰績上的影響力甚至超越喬治。

根據統計，當穆迪先發時，勇士戰績為11勝0敗，與喬治在費城的勝率形成強烈對比。勇士與七六人本季前一次交手，勇士以139比105痛宰費城，該役喬治上場32分鐘僅得19分，正負值-26，沒有任何助攻，僅抓下2籃板，還發生2次失誤。

▲勇士小將穆迪。（圖／達志影像／美聯社）

反觀穆迪，他該場比賽僅替補上場17分鐘，卻投進4記三分，攻下12分，正負值+13。穆迪本季的三分命中率達38.6%，僅次於當家一哥柯瑞（Stephen Curry），場均17.3分與喬治的18.2分幾乎相當，他卻比喬治年輕12歲，薪資低了3800萬美元。

勇士去年夏天的A計劃與B計劃皆未能成行，喬治帶著巨額合約遠赴費城，馬卡南（Lauri Markkanen）則留在爵士並簽下4年2.38億美元的續約合約。然而，兩人本季皆受到傷病困擾，未能展現應有的影響力。《NBC體育》直言，回顧這一切，勇士或許應該送給快艇一張感謝卡，「因為有時候，最好的交易，就是不交易。」