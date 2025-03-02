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金慧成春訓首轟出爐！大谷翔平建議是秘密　李政厚同場雙安

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

剛從韓職Kiwoom英雄隊轉戰道奇的金慧成，2日（台灣時間）轟出熱身賽首轟，讓韓媒相當振奮，韓國《NoCutNews》以「這樣還只是小聯盟？」為標題。同場比賽，李政厚掃出雙安，包含一支長打。

金慧成在亞利桑那春訓球場迎戰巨人隊，擔任第8棒、游擊手出賽，此戰2打數1發全壘打，選到1次保送，貢獻1分打點。這不僅是他的大聯盟首轟，也是他首次單場兩度上壘，並完成個人首得分、首打點，打擊率從0.071升至0.125。

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金慧成第一打席耐心選到四壞球保送，成功上壘，隨後靠隊友安打跑回1分。5局下，道奇以1比2落後時，他在一出局無人上壘的情況下，鎖定對方147公里速球，推打轟出全壘打，完成個人赴美首轟。7局下，他擊出二壘方向滾地球，雖然未能形成安打，但靠野手選擇上壘，成功避免雙殺。

「這是我在美國的第一支全壘打，意義重大，真的很開心。」金慧成在賽後接受訪問時表示，「我當時的想法就是從第一球開始就要積極進攻。」兩人皆由經紀公司CAA Sports代理，因而有了不少交流機會。「我向大谷翔平請教了很多關於棒球的事情，他總是毫不猶豫地回答，真的很感謝他。」金慧成透露，不過對於具體談話內容，他選擇不公開細節。

李政厚則擔任第3棒、中外野手，1局上在三壘有跑者時，敲出二壘安打，送回跑者，助巨人隊先馳得點。3局上再敲出右外野飛球。不過，5局上第三打席時，因違反「投球時限」規定，被判出局。

李政厚與金慧成在7局先後退場，兩隊激戰至最後，道奇隊靠著布拉喬（Aaron Bracho）8局下的致勝轟，最終以6比5獲勝。

關鍵字： 棒球春訓金慧成李政厚道奇队

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